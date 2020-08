Die Ruhe nach dem Sturm

Hemsbünde/Hastedt – Beim Anblick der riesigen Lichtung, die seit Montag neu entstanden ist, muss Peter Landig erstmal sein Handy zücken und die Schäden aufnehmen. „Also Kettensägen helfen hier nicht mehr weiter“, sagt der Mann vom Landesforstamt und blickt auf vereinzelt stehende Kiefern. Der Rest liegt quasi vor seinen Füßen. Landig ist mit seinen Kollegen im Waldstück zwischen Hemsbünde und Bothel unterwegs und macht sich ein erstes Bild von den Verwüstungen vom Vortag durch die Windhose, die durch die Landschaft gefegt ist,

„Also ich kenne das alles anders hier“, sagt er während seiner Tour durch den Eichen- und Kiefernwald. Eigentlich ist das Försterteam am Ort des Geschehens, um die Wege freizuräumen. „Das hat aber gar keinen Sinn“, bemerkt Landig und schaut auf eine 40 Meter lange Eiche, die die Einfahrt zum Waldweg versperrt. Sie trauen sich an diesem Dienstagmorgen vorsichtshalber gar nicht richtig in den Wald hinein: zu große Gefahr. „Deshalb auch die Bitte: Es darf keiner das Gelände betreten! Und wenn es noch so interessant ist.“ Wie groß der Schaden in den drei kompletten Abteilungen ist, können die Fachleute noch gar nicht einschätzen. „Aber es ist unendlich schade um das Holz. Das war Material für die Möbelindustrie und ist jetzt nicht mehr brauchbar“, so Landig. „Und es dauert 70 Jahre oder mehr, um alles wieder so aufzuforsten.“ Er vermutet, dass bei der Schadensumme „am Ende bestimmt allein durch die Eichen fünf oder sechs Nullen stehen.“ Und es wird Monate dauern, um alles aufzuräumen. „Wir haben im Harz ein riesiges Borkenproblem und fast alle Arbeiter sind dort mit den Maschinen.“

Viel zu tun hat auch die Straßenmeisterei um die Ecke. Das Team ist mit einer Schreddermaschine seit dem frühen Morgen auf der B 440 in und um Hassel unterwegs und räumt die Straße am Rand langsam frei. „Wir sind aber erst rund 100 Meter weit gekommen“, berichtet Teamleiter Kim Mindermann am Mittag. „Die Bäume liegen überall verteilt herum. Und es ist eine Wasserleitung durch die Bäume kaputt gegangen“, berichtet er. „Wir hatten auch die Befürchtung, dass unsere Scheibe aufgrund der dicken Hagelkörner beim Anrücken am Montag einfach durchbricht. Das war heftig.“

Das Unwetter unmittelbar mitbekommen hat Ann Klasen in Hemsbünde. Er ist mit seinem Rad durch das Dorf und schaut sich die Ausmaße noch einmal an. Tags zuvor hatte er mit der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr bis zum Abend noch die Bäume von den Straßen bugsiert. „Egal wo wir hinkamen, es lag überall etwas herum“, beschreibt er. „Dabei hatte ich in Rotenburg bis zum Nachmittag gearbeitet und da war kaum regen. Aber als ich dann Richtung Hemsbünde kam, da war schon richtiger Starkregen und Sturm da“, berichtet er. Für ihn ist nur wichtig, dass es in Hemsbünde keinen Personenschaden gab und auch die Gebäude alle fast verschont geblieben sind. Lediglich ein Haus habe etwas abbekommen, „aber das ist eh unbewohnt.“

Wenige hundert Meter weiter in Bothel war am Montag ebenfalls Land unter. „Es kam von jetzt auf gleich. Innerhalb von zehn Minuten waren die Straßen überschwemmt. So etwa 20 Minuten lang hat es richtig gestürmt und gegossen“, sagt Bernd-Michael Manns auf seinem Fahrrad. Er hat zu Hause bereits alles wieder geräumt. „Laubharken war bei mir angesagt.“ vw

+ Peter Landig kann beim Anblick der massiven Schäden im Wald nur wenig machen. © -

+ Inzwischen haben diese Bäume in Hemsbünde den Weg von der Straße an die Seite gefunden. © -