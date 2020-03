Deutliche Worte zum Abschied

Bothel – Ein Platz im Samtgemeinderat Bothel bleibt frei und die CDU hat nun in drei Ausschüssen den Vorsitz. Das ist das wesentliche Ergebnis der jüngsten Sitzung. Für die gewählte Vertreterin von der Wählergemeinschaft Samtgemeinde Bothel (WSB) konnte kein Nachrücker seitens der WSB gestellt werden. Ratsfrau Carolin Muschter musste ihr Mandat aufgeben, weil sie aus der Samtgemeinde weggezogen ist. Die Verwaltung hatte folglich alle weiteren Personen auf der WSB-Liste der Reihe nach überprüft oder kontaktiert, ob jemand den freien Platz im Kommunalparlament übernehmen kann. Martin Hintelmann, Heinz Vogel, Hans-Jürgen Zgodda sowie Rolf Muschter sagten aber alle aus persönlichen Gründen ab oder wohnen ebenfalls nicht mehr in der Samtgemeinde Bothel.

Folglich ändern sich die Mehrheitsverhältnisse im Rat, und auf Antrag der CDU, die nun mit ihren elf Sitzen genau 50 Prozent der Mandate im Rat hat, wurden die Ausschüsse neu verteilt. Deswegen mussten auch die beiden Stellvertreter des Samtgemeindebürgermeisters Dirk Eberle erneut gewählt werden. Zuvor verabschiedete Eberle die scheidende Carolin Muschter mit einem Blumenstrauß und einem großen „Dankeschön“ für die kommunalpolitische Arbeit in den vergangenen 20 Jahren. Sie war 20 Jahre im Gemeinderat Hemsbünde und 15 Jahre im Samtgemeinderat gewähltes Mitglied. Eberle hob ihr Engagement im Feuerwehr- und Schulausschuss, beim Städte- und Gemeindebund sowie beim Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land hervor.

Ihre Stellungnahme zum Ausscheiden aus dem Rat nutzte Muschter für einen kurzen Rückblick und zur Erklärung ihrer Motivation, kommunalpolitisch aktiv zu werden. „,Gegen die da oben kann man nichts machen‘, habe ich immer wieder gehört. Das ist falsch. Und das habe ich in den 20 Jahren hinreichend bewiesen“, so Muschter. „,Die da oben kümmert nicht, was wir hier denken‘: Das ist leider zum Teil richtig. Deshalb muss man ,denen da oben‘ auch auf die Füße treten“, betonte sie. „Ein Bürgermeister, der seinem Rat verschweigt, dass eine weitere Stellungnahme fürs LBEG erforderlich ist, müsste eigentlich zurücktreten. Ein Bürgermeister, der einen Bauantrag als Innenbereich absegnet, obwohl das Gebäude im Außenbereich liegt, müsste eigentlich zurücktreten“, wollte sie noch etwas schmutzige Wäsche zum Abschied waschen.

Wolle sie nochmal eine Partei gründen, müsste sie „Gesunder Menschenverstand“ heißen, so Muschter. Abschließend rief sie alle Bürger auf, auch für die Kommunalwahl im kommenden Jahr zu kandidieren. „Vom Sofa aus können Sie tatsächlich nichts ändern, vom Rat aus schon“, sagte sie. Außerdem lud sie alle Ratskollegen zum neuen Wohnort ihrer Familie in Bad Pyrmont ein. „Dort ist es auch sehr schön, und da riecht es nicht nach Gülle“, warb sie für ihre neue Wahlheimat im Weserbergland.

Bei der Neubesetzung der Ausschüsse griff die CDU auf den Ausschuss für Planung und Umwelt zu, dem zuvor Gabriele Hornhardt (Grüne/WSB) vorsaß. Somit hat die CDU nun den Vorsitz in drei Ausschüssen und die SPD den Vorsitz im Feuerwehrausschuss.

Im wichtigen, nicht-öffentlichen Samtgemeindeausschuss hat die CDU nun vier Sitze und die absolute Mehrheit. Denn die SPD sowie Grüne/WSB haben nur noch jeweils einen Sitz, plus Samtgemeindebürgermeister Eberle.

Bei der Neuwahl der stellvertretenden Samtgemeindebürgermeister wurde Hans-Hinnerk Meyer (CDU) der neue und alte erste Stellvertreter, wobei die SPD-Fraktionsvorsitzende Heidrun Röhrs nun die neue zweite Stellvertreterin Eberles ist. Der Rat stimmte diesen Personalien einstimmig zu. Beim Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land sowie Städte- und Gemeindebund verzichtete die CDU auf ihr Vorschlagsrecht der Stellvertreter oder eines weiteren Vertreters. Folglich blieben die bisherigen Stellvertreterinnen Birgit Brennecke (Grüne) beziehungsweise Heidrun Röhrs (SPD) und Werner Meyer (SPD) der Vertreter. Dies bezeichnete Eberle als Zeichen der CDU für eine konstruktive Zusammenarbeit im Rat auch für die Zukunft.