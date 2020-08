Der Schwalbenhof

Familie Clausen hat in Söhlingen mehr als 100 der Vögel auf dem Grundstück

Alles genau im Blick: Eine junge Schwalbe wartet im Nest auf die Versorgung.

von Vincent Wuttke schließen

Söhlingen – Den Blick hinaus aus dem Küchenfenster auf den eigenen Hinterhof genießt das Ehepaar Friederike und Hans-Heinrich Clausen aktuell so richtig. Bereits ab dem frühen Morgen sehen sie dort täglich eine Schwalbe neben der anderen ihre Kreise ziehen. Immerhin befinden sich unter den Dächern auf dem Hof in Söhlingen mehr als 60 Nester der Vögel. Um die 100 Individuen sind ansässig. „Wir hatten schon immer Nester. Aber so viele wie in diesem Jahr waren es noch nie“, sagt die Ehefrau.