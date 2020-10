Das Projekt nimmt Form an

Kirchwalsede – Architekt Joachim Cordes hat der Kirchwalseder Politik das Projekt „Gemeinschaftliches Wohnen“ detailliert vorgestellt. „Nicht der Architekt baut, sondern die Gemeinschaft baut“, sagte Cordes während der jüngsten Gemeinderatssitzung, um gleich einen Vorgeschmack auf die rechtlichen Besonderheiten zu geben. Die Bauherrengemeinschaft sei eine süddeutsche Idee, und der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf habe diese Art Wohnraumschaffung in den Norden gebracht, weil er schon diverse Projekte dieser Art zu verwirklichen half.

Wichtige Ausprägungen dieser rechtlichen Konstruktion sei die starke Transparenz bei gleichzeitig individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und steuerrechtliche Einsparungen bei der Grunderwerbssteuer. Denn diese Steuer werde nur für den Erwerb des Grundstücks fällig, weil eben die Gemeinschaft zusammen die Wohnungen möglichst unter Beteiligung der lokalen Handwerksbetriebe baue. Auch bei der Vermarktung könne die Verkaufsprovision momentan eingespart werden, weil noch eine direkte Beteiligung an dem Projekt möglich sei. Später, nach einem noch zu definierenden Stichtag, werde ein lokales Geldinstitut mit der Vermarktung der restlichen Wohneinheiten beauftrag, wofür dann die Provision fällig wird. Insgesamt seien zwölf bis 14 Bauherren geplant. Erfahrungsgemäß würde davon rund die Hälfte als Vermieter die Wohnungen anbieten, so Cordes.

„Selbständig leben und wohnen, aber nicht allein“, nannte der Unterstedter das Credo des neuartigen Projekts für Kirchwalsede. Denn bei vergleichbaren, schon bestehenden Wohnsiedlungen gebe es diverse Gemeinschaftaktivitäten vom morgentlichen Frühstück bis zur jährlichen Reise mit Übernachtung, natürlich alles auf freiwilliger Basis. Die Anordnung der Wohnhäuser mit einem zentralen Treppenhaus und den Laubengängen schaffe den Eindruck eines Atriums, was auch für Veranstaltungen genutzt werden könne. „Dabei können die Bewohner auch ganz bequem aus ihren Wohnungen das Geschehen im halboffenen Hof verfolgen“, erläuterte Cordes.

Neue Wege wolle man auch mit innovativer Heiztechnik gehen, was einen förderfähigen KfW-40-Standard als Niedrigenergiehaus ermögliche. Zudem solle eine Frischwasserstation einen modernen Wasserkreislauf in den drei Einzelgebäuden gewährleisten. Im Außengelände gehe leider viel Platz für die Autostellplätze drauf. Pro Wohneinheit seien 1,5 Plätze vorgeschrieben, was 21 Stellplätze am Buchenweg bedeuten würde. „Das ist ein Flächenfraß sondergleichen“, kommentierte der Unterstedter Architekt.

Bei den Projekten im urbanen Umfeld, wie in Buchholz in der Nordheide, seien die Wohnungen mit viel Sonne ganz besonders begehrt. „Die Dachterrassenwohnungen können wir überall drei- bis viermal verkaufen“, sagte Cordes.

Zur Ausgestaltung der Wohnungen wollte Werner Thies, Seniorenbeauftragter der Samtgemeinde Bothel, mehr wissen und erkundigte sich nach Möglichkeiten der Tagespflege in den geplanten Häusern. Laut Cordes könne beispielsweise mit barrierefreien Bädern geplant werden, um den Einsatz von Tagespflegekräften zu erleichtern. Die genaue Ausgestaltung der Wohnungen von 48 bis 110 Quadratmetern sei allerdings Sache der jeweiligen Bauherren, wodurch die persönlichen Bedürfnisse am besten berücksichtigt werden könnten.

„Ich habe mir ein Projekt in Rotenburg angeschaut und kann mir das sehr gut in Kirchwalsede vorstellen“, sagte Bürgermeisterin Ursula Hoppe nach Cordes’ Ausführungen. Den Spatenstich visiert der Architekt für den Zeitraum vom Frühjahr bis Sommer 2021 an. lee