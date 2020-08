Das große Stühlerücken

Umbau der Botheler Wiedau-Schule ist rechtzeitig beendet

Volker Behr kontrolliert, ob die rollende Speisetheke auch in die Essensausgabe passt.

Bothel – In einer Woche sind die Sommerferien beendet und der Umbau der Botheler Oberschule Wiedau-Schule ist rechtzeitig fertig. Die Arbeiten am Millionenprojekt der Samtgemeinde Bothel werden damit pünktlich beendet. „Endlich hat die Schule auch einen richtigen Haupteingang. Vorher wusste man als Ortsfremder gar nicht wo der Eingang ist“, sagt der Bauamtsleiter Volker Behr bei einem kleinen Rundgang durch die nagelneuen Schulräume. In der Eingangshalle hallt es noch ziemlich stark, aber nebenan in der Schulmensa unter demselben Dach sorgen Schallschutzelemente für Ruhe beim Speisen.