„Das darf keine Schule machen“

BUND-Demo nach Eichenfällung am Speckenweg in Worth

+ Uta Tümler (l.) und Birgit Brennecke protestieren. Fotos: Woelki

Worth - Von Tobias Woelki. Die Fällung von 32 Eichen am Speckenweg in Worth hat am Samstagnachmittag für eine kleine und kurze Demonstration gesorgt, zu der die Kreisgruppe des BUND aufgerufen hatte. Die war vorher vom Landkreis nur unter den strengen Auflagen der Corona-Pandemie genehmigt worden.