Country-Rock im Saloon

Die Blue Mountain Band kommt am 6. September nach Söhlingen.

Söhlingen – Nur noch wenige Tage, dann ist es so weit: In Söhlingen wird am Freitag, 6 September, die erste Ernte-Country-Party gefeiert, die vom örtlichen Schützenverein ausgerichtet wird. Die „Blue Mountain Band“ wird kurz nach Sonnenuntergang, nämlich um 21 Uhr im westernmäßig dekorierten Zelt mit solider, handgemachter Live-Musik begeistern.

Zum Söhlinger Erntefest wird eine neue Ära eingeläutet. Denn nach 23 Jahren gibt es kein Erntefest-All-Over-Festival mehr, sondern eine waschechte Country-Party im Western-Stil. „Nach dem Aus des E:A:O wollten wir nicht auf Live-Musik am Vorabend des eigentlichen Erntefestes verzichten“, so Mit-Organisator Herby Röhrs.

Der besucht seit Jahren die Truck-Stop-Konzerte in Drochtersen. Dort entstand die Idee für eine eigene Country-Party. Flugs wurde die Blue Mountain Band verpflichtet, die nun in Söhlingen spielt. Und zwar nicht in einem schnöden Festzelt, sondern „im Saloonzelt im Western-Ambiente“, verrät Röhrs schon jetzt.

Die Band ist seit vielen Jahren bekannt als Vorgruppe der Truck-Stopper beim größten Country-Frühschoppen in Norddeutschland. „Fest steht: Sängerin und Gitarristin Anne Voss, Schlagzeuger Dirk Ludewig und ihre versierten musikalischen Mitstreiter werden für beste Stimmung und viel Western-Feeling sorgen“ teilt Röhrs mit.

Zum Repertoire gehören demnach klassische und moderne Country-Songs von Johnny Cash, Willie Nelson, Dave Dudley bis Amy McDonald, aber auch viele bekannte Oldies.

„Die Musik hat alles, was das Country-Herz begehrt und spricht sowohl die Linedancer als auch das breite Country-Publikum an – aber auch Musik-Begeisterte, die nicht unbedingt auf Country stehen“, ist sich Herby Röhrs sicher. Der Einlass ins Saloon-Zelt beginnt bereits um 19.30 Uhr.

An der Abendkasse kostet der Eintritt sieben Euro. Wesentlich günstiger sind die Vorverkaufs-Tickets, die für nur fünf Euro ab sofort bei Herby Röhrs erhältlich sind, und zwar per Mail herby.roehrs@hotmail.de oder Telefon 0170 / 1695083. Gäste im authentischen Western-Outfit erhalten einen zusätzlichen Nachlass in Form eines Getränke-Bons.

„Revolverhelden, Glücksspieler, Squaws, Cowboys, Krieger, Häuptlinge, Rancher, Kopfgeldjäger und was sonst noch im Wilden Westen unterwegs ist: Sattelt die Mustangs, spannt die Pferde an und macht euch rechtzeitig auf den Weg nach Söhlingen“, so Röhrs. jw