Bundesstraße 71 noch bis Donnerstag dicht

Söhlingen – Kein Durchkommen gibt es zurzeit auf der Bundesstraße 71 in der Ortsdurchfahrt Söhlingen, denn noch bis einschließlich Donnerstag, 9. April, wird unter der Straße kräftig gebuddelt.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist mithilfe der Straßenmeisterei Rotenburg nämlich dabei, Schäden am Regenwasserkanal zu beseitigen, die für eine Unterspülung der Straße gesorgt hatten. „Die Schäden müssen kurzfristig saniert werden, ein Aufschub war nicht möglich“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Für die Arbeiten muss die Bundesstraße zwischen der Straße Am Brink und der Einmündung Bockshorst und Moordorfer Straße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Diese Sperrung gilt voraussichtlich bis Donnerstag etwa um 15 Uhr, schreibt die Behörde. Die beiden Knotenpunkte seien von der Vollsperrung hingegen nicht betroffen und könnten problemlos befahren werden.

Die Umleitung für die Bundesstraße 71 in Richtung Neuenkirchen und Soltau erfolgt ab Hemslingen über die Landesstraße 170 in Richtung Schneverdingen bis Grauen und ab Grauen über die Kreisstraße 22 nach Tewel zurück auf die Bundesstraße 71. Der Verkehr aus Fahrtrichtung Neuenkirchen und Soltau wird in entgegengesetzter Richtung geführt. „Radfahrer und Fußgänger sind von der Vollsperrung nicht betroffen“, so die Landesbehörde, die die Umleitungen „gut ausgeschildert“ hat. jw