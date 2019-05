Bundesstraße 71 ab Montag dicht

Hemslingen – Auf der Bundesstraße 71 werden ab Montag, 13. Mai, zwischen Hemslingen und Soltau die Fahrbahn und der Radweg erneuert. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis zum 11. August, wie das Verdener Amt für Straßenbau mitteilt. Vier Bauabschnitte sind geplant.

Der erste gilt für den Bereich Hemslingen und beginnt an der Kreuzung Bundesstraße 71 / Landesstraße 170 (Schneverdinger Straße in Hemslingen und endet aus Richtung Hemslingen kommend vor Brochdorf. Der Kreuzungsbereich in Hemslingen mit der B 71 und L 170 ist während der Vollsperrung befahrbar. Der Einmündungsbereich der Moordorfer Straße in Söhlingen sind aber nicht zu nutzen.

Die Arbeiten in allen vier Bauabschnitten werden unter Vollsperrung der Bundesstraße 71 umgesetzt. Die jeweiligen Umleitungen werden rechtzeitig ausgeschildert. Die ersten Arbeiten beginnen am Montag gegen 6 Uhr und enden voraussichtlich am 31. Mai. Dazwischen wir die Bundesstraße voll gesperrt. Die Umleitung für den ersten Bauabschnitt beginnt ab Hemslingen über die Bundesstraße 71 in Richtung Brockel, Vor Brockel müssen die Verkehrsteilnehmer auf die Kreisstraße 210 in Richtung Rosenbruch abbiegen, dort über die Kreisstraßen 223 und 246 sowie 43 in Richtung Brochdorf fahren. Dort geht es schließlich zurück auf die Bundesstraße. „Für die Gegenrichtung gilt die vorgenannte Umleitung in gegenläufiger Richtung“, so die Verdener Behörde. Zeitgleich zum Bauabschnitt 1 werden in der Ortsdurchfahrt Neuenkirchen Sanierungsarbeiten an der Hahenbachbrücke unter halbseitiger Fahrbahnsperrung und einer Ampelregelung durchgeführt.

Radfahrer und Fußgänger sind von der Vollsperrung nicht betroffen, werden aber gebeten, sich im Baustellenbereich mit erhöhter Aufmerksamkeit zu bewegen.

„Während des gesamten Bauvorhabens werden die direkten Anlieger dem Baufortschritt entsprechend im Vorfeld durch Anliegermitteilungen zusätzlich informiert“, teilt das Amt mit. Die Baukosten belaufen sich auf rund 3,1 Millionen Euro. jw