Erstes Buch einer Bothelerin: Raffi - Die Abenteuer eines kleinen Drachens

Das erste Kinderbuch der Bothelerin Ursula „Uschi“ Andresen lässt sich gut unter dem Weihnachtsbaum lesen. © Tausendfreund

Die Bothelerin Ursula „Uschi“ Andresen ist jetzt unter die Buchautoren gegangen. Ab Mitte des Monats gibt es das Kinderbuch „Raffi – Die Abenteuer eines kleinen Drachens“.

Bothel – Ursula „Uschi“ Andresen, Jahrgang 1957, hat zwar in ihrem Leben schon viel erlebt, dennoch hatte sie aber nie vor, unter die Buchautoren zu gehen. Doch nun bringt die Dozentin, Trainerin und Einzelhandelsfachfrau ihr erstes Kinderbuch heraus. „Ich konnte schon als Kind gut Geschichten erzählen“, berichtet die Bothelerin anlässlich dieser Premiere.

Damals hatte sie den Nachbarskindern von Feen erzählt, „das ging bei mir so aus dem Bauch heraus“, so die gebürtige Bremerin.

Den Gedanken, ein eigenes Buch zu schreiben, hatte sie allerdings in der Form nie verfolgt. Nichtsdestotrotz hatte sie schon vor einigen Jahren den ersten Teil des jetzt erscheinenden Werks „Raffi - Die Abenteuer eines kleinen Drachens“ geschrieben. „Ursprünglich hatte ich diese erste Geschichte für eine besondere Person verfasst, dennoch lag der Anfang des Buchs einige Jahre in der Schublade, ohne dass ich etwas damit gemacht habe“, so Andresen rückblickend.

Doch vor einigen Monaten war sie zufällig in Husum und wurde dort auf die Werbung des Ihleo-Verlags aufmerksam, der dort Zuhause ist. „Spontan kam ich auf die Idee, meine damals angefangene Geschichte zu präsentieren“, so die Neu-Autorin weiter.

Gesagt, getan und siehe da, der Verlag wollte direkt ein eigenes Kinderbuch aus der Drachenstory auf den Markt bringen. Uschi Andresen machte sich daran, die Folgekapitel zu schreiben. „Insgesamt sind es nun vier lange Geschichten geworden“, erklärt sie ein wenig stolz.

In diesen Geschichten können die Leser miterleben, dass Drachen es nicht immer einfach haben. Das illustrierte Kinderbuch ist ein Hardcover mit Lesebändchen geworden. Auf 136 Seiten sind die Leser bei den Abenteuern des Drachens Raffi quasi live dabei. Inspiriert zu dieser Figur wurde die Autorin durch einen Zufallskauf. „Ich habe den Drachen aus der Gartenabteilung, er war im Ausverkauf und ich habe ihn selber dann noch etwas bunter gestaltet“, erzählt Andresen weiter..

Er habe zwei Raffzähne und so sei der Name Raffi entstanden. Der Drache entspricht im Buch nicht den Anforderungen seiner Branche: Er ist klein, er hat Fell statt Schuppen und er mag es nicht, Menschen zu erschrecken. Doch der Drache erhält Unterstützung und erlebt dabei einige Abenteuer. Auch Zauberer, verwunschene Schlösser, See-Echsen und Piraten gehören dazu.

Die Geschichte spielt in einem tiefen Wald, möglicherweise im Mittelalter – einen lokalen Bezug, etwa zu Bothel, gibt es aber nicht. Eine Rolle spielen jedoch einige gestohlene Güter, die exakt zur Weihnachtszeit wieder in die Hände ihrer eigentlichen Besitzer geraten – insofern passt das Werk nun auch gut als Weihnachtsgeschenk.

Bald im Handel Das Buch „Raffi - Die Abenteuer eines kleinen Drachen“ der Bothelerin Ursula „Uschi“ Andresen gibt es ab Mitte des Monats im Buchhandel. Es kostet 13 Euro und ist für Kinder ab sieben Jahren geeignet. Zu bestellen ist es unter: ISBN: 978-3-96666-065-5.

„Nachdem ich einmal angefangen hatte, die Geschichte weiter zu schreiben, ging es dann ganz schnell, die Fortsetzung zu Ende zu schreiben“, sagt sie. Als Figuren im Buch hat sie unter anderem ihren Sohn und dessen heutige Frau untergebracht, die beiden würden das auch ganz lustig finden.

Die frisch gebackene Autorin blickt auf ein turbulentes Leben zurück. Geboren wurde sie in an der Weser in Bremen-Nord, dort ist sie auch aufgewachsen. Und manchmal träumt sie davon, dort wieder hinzuziehen, „mir fehlt das Wasser“, gibt sie zu. Allerdings habe sie in Bothel und Umgebung schon viele nette Menschen kennengelernt, auch schätze sie die Natur, etwa rund um den Bullensee und in Unterstedt.

Elf Jahre hat sie in Hessen gelebt, auch elf Jahre in Berlin. „Ich war damals zurzeit des Mauerfalls dort, das war wirklich sehr aufregend und ist sicher eine eigene Geschichte wert“, weiß sie noch gut. Es folgten weitere Jahre im Ausland, vor sieben Jahren ist sie dann nach Bothel gezogen.

Zweites Buch ist bereits in Planung

Schuld daran, so gibt sie schmunzelnd an, sei der Hemsbünder Sportverein, der habe sie „überredet“. Neben ihren Tätigkeiten im Einzelhandel ist die Autorin auch Dozentin sowie Kurstrainerin beim Landesportbund Bremen. Außer ihrer Liebe für den Sport und zu den Büchern schwärmt sie auch für die Malerei. „Ich bin eine bewegungsfreudige Frohnatur“, beschreibt sie selbst. Sie fährt gerne Fahrrad, sie geht joggen – und sie schreibt weiter.

Ein zweites Buch ist bereits in Planung. Der Arbeitstitel heißt „Die Nacht der dunklen Rosen“. „Ich schreibe einfach drauf los und versinke in den Geschichten. Das kommt bei mir ganz von selbst, ein wenig geht es mir im Sport auch so – ich trainiere aus dem Bauch heraus, intuitiv“, beschreibt sie ihren Arbeitsstil.

Ihr Erstlingswerk, das Buch mit dem Drachen Raffi, erscheint nun Mitte Dezember, es wird im Buchhandel erhältlich sein. „Viele Freunde und Bekannte wollen das Buch aber auch über mich beziehen, da sie es gerne signiert haben möchte“, berichtet sie mit Blick auf den spannenden Start der Vermarktung. Die humorvoll-spannende Abenteuergeschichten sind für Kinder ab sieben Jahren geeignet. „Wer jetzt bestellt, hat es an Weihnachten in jedem Fall“, versichert sie.