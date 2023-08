Schlechte Weizenernte in Kirchwalsede: „Wird eher Schnitzel als Brötchen“

Von: Henning Leeske

Horst Rotermundt holt mit Dörte Reiser die frischgebackenen Brötchen in Kirchwalsede aus dem Ofen. © Leeske

„In diesem Jahr wird der Weizen verfüttert und zum Schnitzel statt zum Brötchen“, sagt Landvolk-Chef Jörn Ehlers. Bäcker Horst Rotermundt ist in seiner Kirchwalsede Filiale nicht so pessimistisch, „da das Korn für das Mehl auch aus anderen Regionen stammt“.

Kirchwalsede – Im Landkreis Rotenburg verursachen die Wetterkapriolen große Probleme bei der Ernte. Der lang anhaltende Niederschlag sorgt dafür, dass Körner und Ähren einfach viel zu feucht geblieben sind. Gerste und Winterroggen konnte noch vor der Regenperiode rechtzeitig gedroschen werden, aber der Weizen stand viel zu lange auf dem Feld, was deutliche Einbußen bei Menge und Qualität bedeuten. Grund genug der Frage nachzugehen: Woher kommt dieses Jahr der Weizen für unsere Brötchen?

„Es sieht wohl so aus, dass unser Weizen als Schnitzel weiterverarbeitet wird und nicht als Brötchen“, kommt Jörn Ehlers, Vorsitzender des Landvolks Verden-Rotenburg, während der Ernte am Eversener Bach in Holtum (Geest) gleich auf den Punkt.

Die Qualität des Weizens sei durch die lange Feuchtigkeit einfach zu schlecht und eigne sich daher nur noch als Viehfutter. „Glücklicherweise haben wir in unserer Region noch Tierhaltung, um das Getreide selber verwerten zu können“, so der Schweinemäster weiter. Die Qualitätseinbußen kämen dadurch zustande, weil die Weizenkörner teilweise schon an der Ähre auskeimten und der wertvolle Proteingehalt im Korn massiv reduziert werde.

Auch das Thema Pilz in der Ähre sei durch das viele Wasser mittlerweile ein Problem. Dazu komme noch der Mengenverlust, weil die Ähren zu tief am Halm hängen und deswegen nicht vom Schneidwerk des Mähdreschers erwischt werden können. „Ich rechne mit 25 bis 30 Prozent weniger Doppelzentner pro Hektar“, prognostiziert der Vizepräsident des Niedersächsischen Landvolks.

Jörn Ehlers begutachtet den gekeimten Weizen. © Leeske, Henning

Etwas weniger Sorgen in Bezug auf den Weizen hat der Holtumer Bäckermeister Horst Rotermundt, der seine Bäckerei in dritter Generation mit sechs Filialen unter anderem in Kirchwalsede betreibt. Für die Brötchen zum Frühstück kann nur hochwertiger Weizen verbacken werden, der deswegen überregional von der Getreidemühle bezogen wird. „Wir beziehen jede Woche drei Tonnen Weizenmehl von einer großen Mühle aus Braunschweig“, schildert er. Das Mehl wird direkt aus dem Lkw in das Mehlsilo gepumpt und in wenigen Tagen verarbeitet.

Was die Qualität des Weizens für die Bäckereien angeht, zeigt sich Rotermundt jedoch zuversichtlich, weil die Mühle das Getreide überregional aus ganz Deutschland oder den Nachbarländern beziehe. Für ein „stabiles Qualitätsniveau werden sowieso die unterschiedlichen Ursprungslieferungen vermischt, weil die Erntequalitäten fast immer regional unterschiedlich“ seien. Daher überprüfe die Mühle als Lieferant ständig beispielsweise den Proteingehalt im Weizen. Denn das Eiweiß Gluten sei als Klebeeiweiß für die Handwerker von Brot und Brötchen extrem wichtig, um eine gleichbleibende Qualität auf dem Frühstückstisch zu gewährleisten.

„Unser Backrezept müssen wir nach jeder Ernte anpassen, weil sich doch immer etwas ändern kann“, verrät der Bäckermeister. Die Handwerker würden aber auch schon beim Kneten des Teigs sehen, welche Qualität das Mehl habe und könne so für eine Topqualität sorgen. Deswegen kontrolliert Rotermundt auch regelmäßig die Qualität der Backwaren vor Ort in seinen Geschäften, weil die Brötchen beispielsweise direkt in der alten Bäckerei in Kirchwalsede ausgebacken werden.

1989 übernahm er die Räume der Bäckerei von Gustav von Elling und versorgt somit seit mehr als drei Jahrzehnten die Ortschaften der Gemeinde Kirchwalsede mit frischen Backwaren. „Die krossen Brötchen sind hier in Kirchwalsede das umsatzstärkste Produkt und die Vollkornbrote gehen auch überdurchschnittlich gut“, so Rotermundt.

Resümierend ist er sehr zuversichtlich, dass trotz der schwierigen Ernte in Norddeutschland die regionalen Bäckereien guten Weizen von den Mühlen geliefert bekommen. Spätestens im Oktober rechne er mit dem Mehl aus der Ernte 2023, das aber höchstwahrscheinlich nicht aus dem Norden kommen wird.