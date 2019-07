Neue Kalkulation für Baugebiet „Am Scheeßeler Weg“

Brockel – Nach intensiver Diskussion hat der Gemeinderat Brockel den Preis für voll erschlossene Grundstücke im Baugebiet „Am Scheeßeler Weg“ mit 80 Euro pro Quadratmeter bei zwei Gegenstimmen beschlossen. Ursprünglich war eine Kalkulation mit 69,50 Euro angenommen worden, aber mittlerweile sorgt die hohe Auslastung der Tiefbaubranche für eine andere Marktlage. Deswegen musste nochmal nachgerechnet werden.

„Es ist meine Aufgabe als Bürgermeister, die Gemeinde vor finanziellen Überraschungen zu bewahren“, sagte Rolf Lüdemann (CDU). Bisher wurden zwölf Grundstücke zu dem alten Preis veräußert, vier seien fest reserviert. Noch knapp 22.000 Quadratmeter stehen zum Verkauf, die nun aber 10,50 Euro teurer sind als in der Vergangenheit. Lüdemann musste diese Nachkalkulation im Rat insbesondere gegenüber der Bürgerliste rechtfertigen, da diese in einem Brief an die Kommunalaufsicht um eine Überprüfung gebeten hatte. Man fühle sich überrumpelt, weil plötzlich am Quadratmeterpreis nachjustiert werden solle. In einer Stellungnahme der Kommunalaufsicht wurde die Neuberechnung seitens der Gemeinde angesichts der Marktlage im Baubereich als nachvollziehbar bezeichnet.

Bei der neuen Kostenschätzung durch das Planungsbüro IDN aus Achim seien eigentlich knapp 85 Euro pro Quadratmeter herausgekommen. Die CDU-Fraktion wollte aber keinen zu großen Preissprung machen, um die Attraktivität des Baugebiets nicht zu sehr zu schwächen. Zumal das finanzielle Risiko für die Gemeinde sowieso schon stark reduziert wurde. Zu Beginn war eine Summe von 320 .000 Euro für den Endausbau von Heideweg und Pastorenkamp veranschlagt worden. Mittlerweile gehe das Planungsbüro von gesamten Nettokosten von 460 000 Euro aus. „Mit dem Kaufvertrag zwischen der Gemeinde und dem neuen Eigentümer sind sämtliche Kosten für den Käufer abgegolten. Als Gemeinde können wir nicht nachträglich mehr für die Erschließung verlangen, wenn der Endausbau wesentlich teurer wird“, begründete Lüdemann. Sonst könnte die Gemeinde auf bis zu 140.000 Euro Mehrkosten sitzenbleiben. Ein langfristiges Ziel gab der Bürgermeister ebenfalls aus: „Als Gemeinde wollen wir immer genügend Baugrundstücke für Interessenten aus Brockel oder von auswärts vorhalten. Deswegen stehe ich für langfristige Planungen, da wir unsere Baugebiete nicht so schnell verkaufen wie in Rotenburg zum Beispiel.“

