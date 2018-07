Brockeler Schützenverein richtet traditionelle Open-Air-Disco aus

Brockel - Wenn der Schützenverein Brockel zu seiner Kultveranstaltung, der Open-Air-Disco, einlädt, dann sind viele aus der Umgebung auf den Beinen. Am Sonnabend veranstaltete der Verein das große Freiluft-Musikereignis im Schützenholz. Seit mehr als drei Jahrzehnten organisiert der Schützenverein die Disco.

„Es läuft klasse. Die Stimmung ist super“, berichtet Dennis Schlifelner, der in diesem Jahr erstmalig mit Ivo Buchholz am Mischpult stand. Pausenlos legten die DJs Musik vom Feinsten bis in die frühen Morgenstunden auf – von den 80er Jahren bis hin zu den aktuellen Charts. „Wir rocken das Ding. Wir rocken heute das Schützenholz“, strahlte Dennis Schlifelner und schob noch einmal die Regler hoch.

Die Musikparty im Großformat zog Menschenmassen von Partygängern nicht nur aus dem Landkreis, sondern auch aus dem Heidekreis und Harburg an. Das verrieten die Autokennzeichen.

Wie in den Vorjahren war natürlich auch die Stimmung hervorragend. Um Mitternacht bildeten sich an den Kassen Warteschlangen von ankommenden Gästen, die allesamt die gute Musik genießen wollten. Einige Meter vor dem Kassenbereich kontrollierte das Security-Personal in den Eingangsschleusen intensiv die Gäste, was allerdings alle gelassen hinnahmen. Und noch etwas fiel auf. Ob nun aus Richtung Bartelsdorf oder aus Bothel, viele Partygänger gingen zu Fuß oftmals in großen Gruppen kurz vor Mitternacht nach Brockel.

Für die Polizei verlief die Veranstaltung in Brockel sehr ruhig. Die Beamten mussten nicht ausrücken, berichtete die Rotenburger Polizeistation gestern.

woe