Es brennt weiterhin

Bothel - Von Guido Menker. Die Freunde eines gepflegten Osterfeuers müssen sich keine Sorgen machen: Es brennt weiter! Trotz der weltweiten Klimadiskussionen in den vergangenen Monaten und der Böller-Debatte zum Jahreswechsel wird es diesem traditionellen Brauchtumsfeuer nicht an den Kragen gehen. In Bothel jedenfalls halten die Organisatoren des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr daran fest. Das unterstreicht Feuerwehrsprecher Dennis Preißler auf Anfrage der Rotenburger Kreiszeitung. „Im kleinen Kreis haben wir über das Thema gesprochen, aber wir sehen keinen Grund, auf das Osterfeuer zu verzichten.“

Rückendeckung gibt es in diesem Fall auch vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND). Dessen Kreisvorsitzender Manfred Radtke, als engagierter Umweltschützer bekannt, sagt ganz deutlich: „Es geht um ein Brauchtum – und wir müssen jetzt ja nicht alles verteufeln.“ Ganz ähnlich sehen es auch die Veranstalter des Botheler Osterfeuers, das es seit Mitte der 1970er-Jahre gibt und immer am Ostersamstag bei Einbruch der Dunkelheit entzündet wird. Und: Es ist stets das Osterfeuer mit dem größten Publikum. Mehrere Tausend Gäste sind in jedem Jahr mit von der Partie. „Es findet statt wie bisher. Wir haben in dieser Woche den entsprechenden Antrag bei der Samtgemeinde eingereicht“, sagt Preißler. Es habe die Überlegung gegeben, das Feuer kleiner zu halten – doch auch diesen Gedanken habe man schnell wieder verworfen.

Radtke lässt – so kennt man ihn – in diesem Zusammenhang allerdings nicht unerwähnt, dass es beim Ostefeuer Regeln einzuhalten gebe. Vor allem den Tierschutz hat er dabei im Blick, und daher weist er noch einmal deutlich darauf hin, dass das zusammengetragene Holz vor dem Entzünden unbedingt umzuschichten sei. Liegt es zu lange, könnten es Tiere als Rückzugsort nutzen – und säßen damit in der Falle. „Bei uns wird der Platz immer erst zehn Tage vor dem Termin für die Anlieferung freigegeben“, sagt Preißler. Zu einem Haufen werde das Material erst am Tag des Osterfeuers aufgeschichtet. Für die Botheler sei es selbstverständlich, diese Regel einzuhalten und zugleich auch darauf zu achten, dass kein Müller im Feuer landet. „Wir hinterfragen alles“, betont Preißler, und das gelte durchaus auch für den Klima- und Umweltschutz. „Wir werden in diesem Jahr zum letzten Mal Einwegbecher für den Ausschank nutzen“, erklärt er. Und das auch nur, weil es entsprechende Restbestände gibt. „Künftig nehmen wir Mehrwegbecher – auch, wenn der Aufwand entsprechend größer für uns ist.“

Dass der Ausschank gerade beim Osterfeuer in Bothel eine große Rolle spielt, ist wenig verwunderlich angesichts der vielen Menschen, die stets dabei sein wollen. „Unser Vorteil ist die große Halle, die wir nutzen können“, sagt Preißler. Dass zu Ostern so viele Menschen zusammenkommen, sich treffen, sich unterhalten und auch zusammen feiern können – darin sieht er einen ganz wesentlichen Teil der Brauchtumspflege. Er spricht von einer für die Gemeinde zentralen Veranstaltung, wo alle hingehen können, die Lust darauf haben. „Hier kommen die Menschen zusammen“, fügt der Feuerwehrsprecher hinzu – und blickt dabei auf die immer weniger werdenden Angebote, bei denen sich die Menschen treffen. „Sie nutzen heute einfach andere Kommunikationswege.“

Der Musik- und ein Fackelzug gehören zum Brauchtum in Bothel dazu. Mit den Machern der Feuerwehr kümmern sich an diesem Ostersamstag rund 70 Frauen und Männer um einen guten Ablauf. „Klar“, sagt Dennis Preißler, „wir arbeiten immer daran, das Osterfeuer zu optimieren, aber verzichten wollen wir darauf nicht.“ Das CO2 in den Sträuchern werde eh wieder freigesetzt – nur eben etwas schneller als sonst. Kein Grund also, sich in Verzicht zu üben. Und Bothel freut sich schon drauf.