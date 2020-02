Essen in Brand: Vierjähriger in verqualmter Wohnung eingesperrt

Angebranntes Essen hat in Bothel einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Besonders brisant: In der betroffenen Wohnung war versehentlich ein kleiner Junge eingeschlossen worden.

Bothel - Ein Wohnungsbrand an die Straße „Zur Bünde“ in Bothel hat am Freitag gegen 16.30 Uhr 63 Mitglieder der Ortsfeuerwehren aus Bothel, Brockel und Hemsbünde beschäftigt. Bereits in der ersten Meldung an die Einsatzkräfte hieß es, dass Essen auf dem Herd stehen würde und die Wohnungstür verschlossen sei. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Die erste Erkundung der Feuerwehr ergab demnach, dass eine Frau vor der Wohnung stand und mitteilte, ihr Kind sei noch in dem verrauchten Haus. Wegen der dramatischen Lage öffneten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Wohnungstür umgehend gewaltsam. Ein Trupp von Atemschutzgeräteträgern durchsuchte die kleine Wohnung und fand den verängstigten vierjährigen Jungen unter seinem Bett.

Das Kleinkind wurde umgehend von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht, dem Rettungsdienst übergeben und zur Kinderklink ins Rotenburger Krankenhaus transportiert. Als Brandursache bestätigte sich der Polizei zufolge die Meldung mit dem Essen auf dem Herd.

Das Brandgut wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht und die verrauchte Wohnung anschließend mit einem Drucklüfter vom Brandrauch befreit. Sie ist weiterhin bewohnbar. Im Anschluss reparierte ein Tischer die Wohnungstür notdürftig, sodass die Wohnung wieder bewohnbar ist.