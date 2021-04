Botheler Rat einigt sich auf Umbaupläne für ehemaligen Kindergarten

Neue Nutzung für Brandruine

Das Rathaus soll erweitert werden. Wenn es so weit ist, stellt sich auch die Frage, ob die Polizei dort bleibt oder in das Gebäude des alten Kindergartens zieht.

Bothel – In der Frage, was mit dem Gebäude des ehemaligen Kindergartens in Bothel geschehen und wie es genutzt werden soll, hat der Botheler Gemeinderat nun eine Entscheidung getroffen. In der jüngsten Sitzung haben Bothels Kommunalpolitiker beschlossen, den geschädigten Teilbereich abzureißen, im rückwärtigen Abschnitt Sanitär- und Sozialräume für den Bauhof einzurichten und die Räume des unbeschädigten Altbaus in Büroräume umzuwandeln.