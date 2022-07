Botheler Krebsfälle: Bürgermeister froh über Rückgang

Von: Jens Wieters

„Wir haben alles getan, um die Ursachen für die damals erhöhte Zahl von Krebsfällen zu ermitteln. Es gibt keine Erklärung“, sagt Bothels Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle. Der ist aber froh, dass die vorerst letzte Studie einen Rückgang zeigt.

Bothel – „Klar, jeder Krebsfall ist noch einer zu viel. Ich bin aber sehr froh, dass die Zahlen über die geprüften Jahre nicht nur weniger geworden sind, sondern auch über einen längeren Zeitraum gesunken sind, sodass wir uns nur noch knapp über der erwartbaren Zahl an Erkrankungen befinden“, sagt Bothels Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle mit Blick auf die Erhebung des Epidemiologischen Krebsregisters Niedersachsen (EKN), die in der vergangenen Woche veröffentlicht worden war.

Und die Studie für den Zeitraum von 2013 bis 2018 besagt, dass die Zahl der Erkrankungen zwar um fünf Fälle höher als erwartet gelegen habe, aber keine signifikante Erhöhung vorliege und eher zufällig sei. Das EKN hatte die fünf Jahre genauer unter die Lupe genommen und in dem Zeitraum 21 Neuerkrankungsfälle der zwei Diagnosegruppen Multiples Myelom und Non-Hodgkin-Lymphome bei älteren Männern beobachtet, 16 wären erwartet worden. Die altersstandardisierte Inzidenzrate liege zwar über den Vergleichsraten, so das EKN, der zeitliche Verlauf deute jedoch auf einen Rückgang hin.

Eberle: „Darum liegt die Vermutung nahe, dass die vor acht Jahren für den Zeitraum von 2003 bis 2012 festgestellte Erhöhung von hämatologischen Krebserkrankungen bei Männern in der Samtgemeinde Bothel, lange zurückliegende Ursachen haben muss, deren Wirkung jetzt so langsam nachlässt.“

Eberle fordert jetzt keinen sofortigen Freispruch für die Erdgasförderung, die damals sofort als mögliche Ursache in den Fokus gerückt war, „aber wir müssen feststellen, dass wir mit Blick auf die Arbeit der Konzerne alles, was möglich ist, geprüft haben“.

So waren nicht nur Lufttester in der Nähe der Förderanlagen aufgestellt worden, sondern Gewässer wurden gecheckt, Bodenproben gezogen, geologische Besonderheiten ermittelt, Vergleichsstudien mit anderen Fördergebieten erarbeitet. Es wurde zum Beispiel auch langwierig geprüft, ob die Erkrankten Raucher waren oder in holzverarbeitenden Betrieben tätig gewesen sind. Menschen aus Bothel und umzu haben über verschiedene Zeitperioden ihren Urin gesammelt, der mit dem einer Gruppe von Menschen verglichen wurde, die nicht in einer Erdgasförderregion leben, um festzustellen, ob die aus Bothel mehr Gifte im Körper haben. Gefunden wurde nichts.

„Das heißt jetzt aber nicht, dass ich sage: alles supi. Nur haben wir alles auf den Kopf gestellt, um die Ursache für die Häufung der Fälle zu finden. Und dabei haben wir uns nicht nur auf die Erdgasproduktion konzentriert“, betont Eberle, der auf diesem Wege dem Landkreis, dem örtlichen Gesundheitsamt und den Landesbehörden für die Hilfe dankt, die aufgrund des Drängens der Samtgemeinde ermöglicht worden war. Eberle weiß auch, dass die Gaskonzerne mittlerweile anders arbeiten als früher, aber er sieht „aktuell aber keinen Ansatz“ für eine weiterführende Ursachenforschung. „Höchstens, dass man in ein paar Jahren noch einmal eine ähnliche Studie macht, um festzustellen, ob der Trend anhält.“