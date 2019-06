Botheler Kinder im Landtag

+ Die fünf Botheler Kinder im niedersächsischen Landtag.

Hemslingen/Bothel – Bei der ersten Kinderkonferenz im niedersächsischen Landtag in Hannover nahmen am Mittwoch neben 116 anderen Kindern Emma Heise, Lasse Bremer und Mara Kregel von der Grundschule am Trochel Bothel sowie Kalle Broscio und Matti Greßmann von der Grundschule Hemslingen teil. Nach der Begrüßung durch Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) arbeiteten die Kinder an unterschiedlichen Themen. Aus allen Ideen wählte jede Gruppe die für sie wichtigsten aus und formulierte daraus Vorschläge für Forderungen an die Politiker des Landtages.