Botheler Freibadteam ist komplett

Madlen Jann-Vaimer neue Chefin am Beckenrand / Öffnung Anfang Mai / Azubi gesucht

+ Madlen Jann-Vaimer und Sönke Bachor hoffen auf eine sommerliche Saison. Foto: Wieters

Bothel – „Mal gucken, was uns in Sachen Corona noch erwartet, aber wir sind auf jeden Fall Anfang Mai startklar“, sagt Bothels neue Freibadchefin Madlen Jann-Vaimer, die den Badegästen aus Bothel und umzu in der anstehenden Saison eine Menge bieten will. Dazu zählt nämlich nicht nur das Schwimmen und Baden in den beiden Becken, wobei eines eher den Nichtschwimmern vorbehalten ist, sondern das Drumrum wird kräftig aufgepeppt. „Wir planen, neue und mehr Liegen anzuschaffen, damit es sich die Gäste so richtig gemütlich machen können“, sagt die Walsroderin, die in der Heidestadt auch ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Bädertechnik gemacht hat und zuletzt stellvertretende Leiterin des Liethbads in Bad Fallingbostel war. Als eifrige Saunagängerin hat sie Bürgermeister Heinz Meyer davon überzeugt, im Sommer für einen bestimmten Zeitraum probeweise eine mobile Saunaanlage zu mieten. „Wenn die gut angenommen wird, dann könnte das vielleicht ein festes Angebot werden“, so Jann-Vaimer.