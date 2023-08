Botheler Feuerwehr und DLRG üben mit Drohnen über und unter Wasser

Von: Jens Wieters

Scharfe Augen auch unter Wasser: Die Drohne der DLRG Rotenburg kurz vor der Übung im Bullensee. © Preißler

Den Einsatz von Drohnen über und unter Wasser haben die Botheler Feuerwehr und die DLRG Rotenburg am Bullensee trainiert.

Kirchwalsede/Bothel – Nicht nur über Wasser sind Drohnen für viele Rettungsorganisationen heute eine echte Hilfe. Vermisste Personen können dank Wärmebildtechnik geortet werden oder die Einsatzleitung kann sich von oben ein besseres Bild von der Schadenslage machen. Aber die sensiblen Kameras funktionieren auch unter Wasser. Darum hat die Drohnengruppe der Ortsfeuerwehr Bothel nun in Zusammenarbeit mit der DLRG Rotenburg am Bullensee den Einsatz moderner Drohnen trainiert.

Das Drehbuch der Übung sah so aus, dass eine vermisste Person im oder am Bullensee gesucht werden musste. „Die Drohne der Feuerwehr wurde mit ihrer empfindlichen Wärmebildkamera dazu eingesetzt, die Wasseroberfläche abzusuchen“, berichtet Feuerwehrsprecher und Ortsbrandmeister Dennis Preißler. Die DLRG brachte parallel eine Unterwasser-Drohne an den Start, um auch in den Tiefen des Gewässers nach dem „Vermissten“ zu suchen.

„Wichtig bei solchen Einsätzen und Übungen ist, dass die Sicherheit aller Personen jederzeit gewährleistet wird. Grundsätzlich gibt es für die Luftfahrt strenge Regeln, die auch von der Feuerwehr einzuhalten sind“, so Preißler.

Und nur bei ganz besonderen Gelegenheiten dürfe von diesen Regeln ein Stück weit abgewichen werden. „Aber immer ist vorher ein gesicherter Start- und Landeplatz für die Drohne inklusive einer entsprechenden Beleuchtung aufzubauen und eine Prüfung aller Umgebungseinflüsse muss vorgenommen werden.“ Erst wenn alle Punkte bestätigt seien und als sicher gelten würden, dürfe die Flugdrohne in die Luft abheben. „Die Route wird in den meisten Fällen von einem Programm berechnet und die Suche wird automatisch durchgeführt, um keinen Quadratmeter im programmierten Suchgebiet auszulassen.“

Die DLRG hatte zuvor mit einem Schlauchboot einen Taucher abgesetzt, der sich gut geschützt mit Neopren und Atemluftflasche etwas unter der Wasseroberfläche aufhalten musste und von der Technik aufgespürt werden sollte. „Aus der Luft ist er per Wärmebild aber nur zu erkennen, wenn direkter Sichtkontakt besteht. Eine Person im Wasser kann mit der Drohne nur gefunden werden, wenn irgendein Körperteil aus dem Wasser ragt, oder wenn wie jetzt die warme Atemluft des Tauchers registriert wird“, beschreibt Preißler die Situation. Die Drohne der DLRG dagegen sei mit einer optischen Kamera ausgestattet und könne unter Wasser mit Scheinwerfern ein Gebiet ausleuchten. „Am Ende war die Übung sehr erfolgreich, die Kommunikation der Rettungsteams hat funktioniert, der versteckte Taucher wurde schnell gefunden“, so Preißler zufrieden.