Botheler Falkner: „Beizjagd ist Lebenseinstellung“

Falkner Herbert Meyer mit Habicht „Lady“ (l.) und Robert Peters mit seinem Steinadlerweibchen „Lara“. © -

Die Beizjagd findet immer mehr Liebhaber. In Bothel trainieren regelmäßig Robert Peters mit seinem Steinadlerweibchen und Herbert Meyer mit seinem Habicht.

Ottingen/Bothel – „Lara“ hat das Stückchen Taubenfleisch auch aus der Entfernung natürlich sofort erblickt. Falkner Robert Peters lockt das mächtige, sieben Jahre alte Steinadlerweibchen aber dennoch. Training muss schließlich sein. Die Jagd ohne Gewehr und Kugel, sondern mit blitzschnellen, lautlosen und scharfäugigen Greifvögeln mit messerscharfen Fängen ist nämlich längst kein Privileg mehr für den Adel.

Die Begeisterung für die Falknerei und die Beizjagd ist beim normalen Volk angekommen und wird auch im Altkreis Rotenburg zunehmend praktiziert.

In zwei Wochen treffen sich Falkner in Hiddingen zu ihrer jährlichen revierübergreifenden Gemeinschaftsbeizjagd. Etwa 15 Falkner aus dem Bereich zwischen Ottingen und Scheeßel, Westerwalsede und Schneverdingen werden sich mit dem traditionellen „Falknersheil“ begrüßen. Organisiert von den Falknern Herbert Meyer (Ottingen), Irene Böttcher (Scheeßel), Rolf Musiek (Söhlingen), Daniel Precht (Brockel) und Imke Westermann (Emtinghausen) sind dann Rabenkrähen das Ziel der Beizjagd. Auch der 62-jährige Peters ist dann mit seiner „Lara“ dabei. Sie ist weit und breit der einzige Steinadler in der Region. Frei lebende Exemplare kommen in Deutschland nur noch in den bayerischen Alpen vor.

Peters setzt den Vogel zu einer Übung in der offenen Landschaft in der Nähe von Bothel auf einem Holzblock ab. Der große Greif trägt an einem seiner gelben Ständer, wie die Beine genannt werden, eine Langfessel. Peters entfernt sich etwa 25 Meter von „Lara“ und ruft sie durch bestimmte Laute. Sofort reagiert der Steinadler, breitet seine mächtigen Flügel aus und startet. Flach fliegt er, wie bei seiner natürlichen Jagd in der Natur, zu Robert Peters zurück. Ein eleganter Bogen und „Lara“ setzt auf der ausgestreckten mit einem Lederhandschuh geschützten Hand des Bothelers auf. Dort wartet als Belohnung das Fleisch einer toten Taube, das der Adler mit seinem spitzen Schnabel Stück für Stück zerteilt.

Herbert Meyer mit einem Telemetriegerät zum Orten der Beizvögel. © Bonath

Robert Peters mahnt: „Vorsicht, nicht zu nahe kommen, das könnte der Adler falsch verstehen. Er würde seine Beute verteidigen.“ Konkurrenzzwist kann es unter Greifvögeln verschiedener Arten immer wieder geben.

Deshalb hat Herbert Meyer (73), pensionierter Forstamtmann aus Ottingen und seit Jahrzehnten Falkner, seine achtjährige „Lady“, ein Beizhabicht, der mit nach Bothel gekommen ist, auch lieber in seinem Geländewagen gelassen.

Habichte bevorzugt In der Region Rotenburg gibt es zurzeit 15 Falkner, darunter drei Frauen. In Niedersachsen beträgt die Zahl etwa 350, wobei etwa die Hälfte die Beizjagd betreiben. In Deutschland insgesamt gibt es etwa 2 000, überwiegend in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Organisiert sind sie zum größten Teil im Deutschen Falkenorden. Als Beizvogel bevorzugen die Falkner den Habicht. Aber auch Wanderfalken, Gerfalken und Wüstenbussarde sind anzutreffen. Die Falknerei, die aus Asien stammt und mehrere tausend Jahre alt ist, wurde von der Unesco als immaterielles Kulturerbe anerkannt.



Die beiden Männer sind, wie die Regeln es erfordern, in Besitz eines Jagdscheins und haben die theoretische und praktische Prüfung als Falkner abgelegt. Den Vorwurf mancher Tierschützer, Beizvögel würden durch die Falknerei gequält, lassen sie nicht gelten. Peters: „Falkner sind auch Naturschützer. Der Deutsche Falkenorden ist als Naturschutzverband wie der Nabu und der Bund anerkannt. Unser Ziel ist unter anderem die Hege und Pflege von verletzten Greifvögeln sowie die Wiederansiedlung von verschiedenen Greifvogelarten wie zum Beispiel den Wanderfalken.“

„Ein gutes Handling mit den Beizvögeln ist unbedingte Voraussetzung“, sagt Herbert Meyer. „Man gibt einem wilden Greifvogel die Freiheit zum Fliegen und Jagen. Wenn dann der Beizvogel nach dem Freiflug auf die Faust des Falkners zurückkommt, ist es ein beglückendes und faszinierendes Gefühl.“

Durch den entsprechenden Umgang des Beizvogels gelänge es ihm immer wieder, mit den weiteren Jagdhelfern Hund und Frettchen ein erfolgreiches Jagderlebnis zu erfahren. „Ich bin von den interessanten Jagdflügen fasziniert, wobei Beizvogel und Beutewild gleiche Chancen haben. Falknerei ist für mich kein Sport oder Hobby, sondern eine Lebenseinstellung.“