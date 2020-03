Botheler Eltern sorgen sich nach Abriss um Gesundheit ihrer Kinder

Bürgermeister entschuldigt sich für fehlende Information

+ Die Kita ist rund 60 Meter vom ehemaligen Standort der Gaststätte entfernt. André Illgen befürchtet, dass beim Abriss Asbest freigesetzt worden ist. Foto: Wieters

Bothel – Im vergangenen September waren Bauarbeiter damit beschäftigt, die Gaststätte des ehemaligen Botheler Campingplatzes Hanseatic abzureißen. Da die in den Jahren erstellt wurde, als Asbest noch in vielen Baustoffen vorhanden war, haben die „Arbeiter Schutzanzüge getragen und hatten Masken vor ihren Gesichtern“, so André Illgen. „Das Problem war aber, dass die Kinder in der benachbarten Kita während der Arbeiten draußen gespielt haben“, so der Vater einer kleinen Tochter, die den Kindergarten besucht.