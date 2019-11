Botheler Baugebiet boomt

Bothel – Heinz Meyer wirkt zufrieden. Der Botheler Bürgermeister freut sich, dass sein Dorf eine Zuwachsgemeinde ist und immer mehr Bauwillige in der Gemeinde ihr Eigenheim erschaffen. „Wir bieten allen Bauwilligen eine ideale Infrastruktur, was besonders für junge Familien interessant ist“, sagt der Bürgermeister. Die wichtigsten Einrichtungen hat die Gemeinde zentral vor Ort wie die Kindertagesstätte mit Krippe, die Sportanlagen, ein Freibad, die Grundschule und die Oberschule Wiedau-Schule, die Verwaltung der Gemeinde und der Samtgemeinde, die Ortsfeuerwehr, Einkaufsmöglichkeiten und die ärztliche Versorgung.

„Die Lage ist deswegen ideal, weil die Einrichtungen alle konzentriert in der Ortsmitte liegen und zu Fuß zu erreichen sind“, stellt der Bürgermeister fest. Damit der Ort sich weiter entwickeln kann, hat der Gemeinderat in den vergangenen Jahren Baugebiete ausgewiesen und auch immer wieder auf die Lückenbebauung innerhalb der vorhandenen Bebauung geachtet. Auch das neue Baugebiet in unmittelbarer Nähe zur Kindertagesstätte und den Sportanlagen entwickele sich prächtig, so Heinz Meyer. „Am Rand der Ortschaft in ruhiger Lage haben wir ein Baugebiet mit 30 Bauplätzen ausgewiesen. Die ersten Häuser stehen bereits. Dort haben sich Familien aus der Gemeinde und der nahen Umgebung angesiedelt“, so Meyer. „Mehr als die Hälfte der Bauplätze sind bereits verkauft.“

Noch sind aber einige Grundstücke vorhanden. „Die Gemeinde bietet Bauplätze vollerschlossen in einer Größe von 600 bis 1 000 Quadratmetern zu einem Quadratmeterpreis von 79,50 Euro an. Bauwillige können sofort loslegen“, merkt der Bürgermeister an. woe