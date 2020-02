CDU-Mehrheit ist gegen Aufgabenübertragung an die Samtgemeinde

Brockel blockiert Verwaltungsidee

"Keine gelebte Solidarität": Dirk Eberle

Die Gemeinde Bothel schafft die Verwaltungsarbeit nicht mehr allein und will Hilfe von der Samtgemeindeverwaltung. Die will auch gerne unterstützen, da das Bau- und Vergaberecht zum Beispiel so komplex geworden ist, dass eine überwiegend ehrenamtlich geführte Verwaltung die Arbeit nicht leisten kann.