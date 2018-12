TuS Bothel sagt Faschingsparty ab

Agentur macht Rückzieher

+ © Archivfoto: Woelki Die Botheler Faschingsparty mit einem bunten Fest für Kinder und der anschließenden Party für Erwachsene zählte zu den größten Veranstaltungen dieser Art im Altkreis Rotenburg. 350 junge Besucher kamen nachmittags, mehr als 1000 am Abend. © Archivfoto: Woelki

Bothel - Von Jens Wieters. Viele junge Partygänger, ältere Musikfans und auch jede Menge Kinder halten sich in jedem Jahr den dritten Samstag im Januar frei, um es bei der Botheler Faschingsparty – für die Kinder am Nachmittag, für die Erwachsenen am Abend – so richtig krachen zu lassen. Diesen Termin können jetzt alle streichen, denn der TuS Bothel hat die Party abgesagt.