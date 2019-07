Borkenkäfer setzen Fichten zu

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Verlässt man bei einer Autofahrt durch die Wildeshauser Landgemeinde die großen Straßen sind sie kaum zu übersehen: Gefühlt sind alle paar Meter große Haufen mit Holzstämmen aufgeschichtet. „Normalerweise habe ich einen Einschlag von 8 000 bis 10 000 Festmetern pro Jahr“, erzählt Förster Michael Feiner. Er kümmert sich für das Forstamt Weser-Ems um Wardenburg, Großenkneten und Wildeshausen. „Dieses Jahr habe ich schon jetzt rund 6 000 Festmeter Fichten gefällt. Das meiste davon in Wildeshausen“, sagt Feiner mit Blick auf die Holzstapel an der Straße. Dass gerade diese Baumart besonders betroffen ist, liege am Borkenkäfer, denn der suche sich gezielt die Fichtenwälder aus, von denen viele nach dem außergewöhnlich starken Orkan „Quimburga“ 1972 in der Region gepflanzt wurden.

Deswegen hat Feiner besonders diese Bestände im Visier. „Ich habe alle Fichtenwälder konsequent durchforstet. Es ist eine Kunst, die befallenen Bäume raus zu kriegen“, sagt er bei der Fahrt durch die Landgemeinde. Am Steuer des SUV sitzt Günter Westermann. Der Ganderkeseer ist Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg und spricht von Kalamitätsholz. Und das wird mehr, wenn erst einmal ein Baum von Borkenkäfern besiedelt ist. Diese bauen unter der Rinde kleine Gänge und brüten die nächste Generation aus, die sich dann auf die umstehenden Stämme stürzt. Deswegen müssen die erkrankten Fichten so schnell aus dem Verkehr gezogen werden. Problematisch sind dabei allerdings Bäume am Waldrand, die bisher den Wind abgehalten haben. Fehlen sie, kann der ganze Bestand unter Böen und Stürmen leiden, weil der gewohnte Schutz fehlt.

Der Borkenkäfer sei immer eine latente Gefahr, meinen die beiden Waldprofis. Doch die sandigen, nährstoffarmen Böden sowie der zweite trockene und heiße Sommer hätten die Fichten besonders angreifbar gemacht. Normalerweise würden die Bäume die Löcher, die die Borkenkäfer in die Rinde bohren, mit Harz füllen. Aber in der regenarmen Zeit mangelt es dafür an Flüssigkeit.

An sich gehöre der Borkenkäfer zur Natur, findet Westermann. „Aber wenn er außer Kontrolle gerät, muss der Mensch eingreifen.“ Der SUV stoppt an einem sandigen Feldweg zwischen Lohmühle und Kleinenkneten. Feiner und Westermann steigen aus. Vor ihnen liegt ein kahler Bereich, der einmal ein Fichtenwald war. Jetzt ist alles abgeholzt. Ein Verlust für die Natur, aber auch für den Besitzer, dem Einnahmen aus dem Holzverkauf entgehen. Da zurzeit viele Bäume abgesägt werden, ist das Angebot größer als zu normalen Zeiten, was die Preise drückt. Vieles von dem dieses Jahr gefällten Fichtenholz wird zu Paletten oder Einstreumaterial für Tiere verarbeitet.

Und was kann man gegen den Borkenkäfer tun? „Sauber wirtschaften. Sobald sich Befall zeigt, gehe ich konsequent vor“, sagt Feiner. Denkbar wären auch Fallen, aber dafür seien die Bestände in der Region eigentlich zu klein. „Man läuft immer hinterher, kann nur reagieren“, sagt Westermann nüchtern. Und dann steigen die beiden wieder in den SUV. Den Wald haben sie immer im Auge.