Da bleibt kein Auge trocken

Hemsbünde - Von Henning Leeske. Die Komödie „Meine Frau, die Wechseljahre und ich“ feierte bei der Wensebrocker Theatergruppe ihre erfolgreiche Premiere. Schon das 13. Stück kam auf die Bühne des Gasthofs Waidmanns Ruh. Klar, dass die Schauspieltruppe unter der Leitung von Regisseur Volker Meyer bestens zusammenspielte und so dem Publikum gute Unterhaltung bei starker Beanspruchung der Lachmuskeln bot.

Für alle Karteninhaber sind das natürlich gute Nachrichten und steigert die Vorfreude sicher noch mehr auf die gebuchte Vorstellung. Allerdings müssen alle anderen das Spektakel im Internetchannel der Theatergruppe verfolgen, weil die weiteren Vorführungen ausverkauft sind.

Das alleine könnte ein Zeichen für die Qualität des Schauspiels sein, aber die sechs Darsteller lieferten eine tadellose Vorstellung des lustigen Dreiakters vor ihrem Stammpublikum ab. Denn gekonnt setzte Volker Meyer als Anton Knopf im Gegenspiel mit seiner geliebten Ehefrau Helga (Silke Köhler) jede Pointe im Verwirrspiel um sein neues Hobby mit der Trompete Klara. Ausdrucksstark zeigte er dem Publikum seine Gefühle, als ihm seine Lebensfreude aus Blech geklaut wurde. Gattin Helga steht ihm da mit ihren Hitzewallungen in nichts nach und besticht mit ihrer Bühnenpräsenz als resolute Dame des Hauses.

Dabei erinnerte Köhler in ihrer Aufmachung sehr an die NDR-Moderatorin Bettina Tietjen, die mit ihren Studiogästen gleichermaßen robust umgeht. Wenn man schon bei den TV-Prominenten ist, kann noch erwähnt werden, dass die Stimme von Volker Meyer sehr an Ulknudel Oliver Kalkofe erinnert. So gesehen bekommt das Wensebrocker Theaterpublikum die große Showbühne geboten.

Zumal auch die anderen Schauspieler überzeugten und zum Beispiel die Tochter Sophie Knopf (Jennifer Kaiser) mit ihrer jugendlichen Dynamik nicht nur bei den Helene-Fischer-Songs bestach. Sabrina Kröger zeigte als Berta Breit herrlich das Verlangen nach einem männlichen Herzblatt. Leicht altmodische Verhaltensweisen spielte sie gekonnt gezielt auf ihrem Lieblingsort – der Bühne aus.

In den vielfältigen Verwicklungen und Missverständnissen, die für die Lacher oft gar nicht so wichtig waren, nehmen die beiden Staatsdiener Alois Blond (Stefan Meyer) und Harry Hirsch (Timo Kröger) als Kriminalkommissare die Ermittlungen auf und kosten dabei die Situationskomik mit vollstem Vergnügen aus. Besonders die Befragungen der Zeugen führen die beiden so herrlich komisch durch, dass bei den Theaterfans kein Auge trocken blieb. Diese Unterhaltung unterstützen die Debütantin Jasmin Meyer als Souffleuse, Uwe Badenhop, Sabine Kalweit, Niclas Hansch, Holger Gans und Sascha Böhling hinter der Bühne.