„Biogas aus Wirtschaftsdünger“

Bothel checkt Wasserqualität / Ministerin Otte-Kinast im Interview

+ Ministerin Barbara Otte-Kinast in Schwitschen. Foto:Leeske

Bothel - Von Henning Leeske. Die Niedersächsische Landesregierung hat die Gebiete mit erhöhten Nitratwerten im Oberflächenwasser vorgestellt. Auch die Samtgemeinde Bothel gehört dazu. Jetzt sollen die Landwirte die Düngung unter den Nährstoffbedarf der Pflanzen absenken, um die Nitratbelastung des Grundwassers zu vermindern. So wird der Samtgemeinderat am Dienstag darüber entscheiden, ob die Gewässer per Messungen auf ihren Nitratgehalt untersucht werden. Unsere Zeitung sprach zum auf allen Ebenen diskutierten Thema mit der Niedersächsischen Landwirtschaftministerin Barbara Otte-Kinast (CDU).