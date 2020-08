Bewässerung für Sportplatz teurer als geplant

+ © Woe Der Rasen auf dem Platz des TuS Brockel ist schön grün, auch Dank der neuen Beregnungsanlage. © Woe

Brockel – Der Rasen der Sportplätze in Brockel ist in einem erstklassigen Zustand. Das liegt nicht nur am Mähroboter, der jeden Tag über die Plätze fährt, das ist auch der Verdienst engagierter Mitglieder des TuS Brockel, die sich um die Plätze kümmern. Außerdem sorgt die neu installierte Beregnungsanlage für gute Platzverhältnisse. Die kostete allerdings mehr, als ursprünglich veranschlagt war. Die Mehrkosten von rund 5 000 Euro übernimmt die Gemeinde. Darauf hat sich der Brockeler Rat in seiner jüngsten Sitzung verständigt.