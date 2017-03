Betreuung von Neujahr bis Weihnachten

Brockel - Von Tobias Woelki. Der Bürgermeister legte selbst Hand an. Am Freitagnachmittag kletterte Rolf Lüdemann in Beisein von Ratsmitgliedern, den Handwerkern und Erzieherinnen auf dem Richtfest des neuen Brockeler Krippen- und Hortgebäudes die Leiter hinauf auf das Baugerüst und nagelte der Tradition gemäß den letzten Nagel ins Dachgebälk.

Ohne ein einziges Mal daneben zu hauen, versenkte er mit kräftigen, gezielten Schlägen den Nagel im Holz. Um im nächsten Moment abzugeben an Zimmermann Georg Wagner vom beauftragten Zimmereibetrieb Carstens aus Rotenburg, der den Richtspruch aufsagte und schließlich die obligatorische Flasche am höchsten Querbalken des Gebäudes zerschlug. Danach führte Architektin Sylvia Blumenhage vom Rotenburger Planungsbüro „AZ Architekten Zimmermann“, die den Bau betreut, die Gäste durch den Rohbau.

Lüdemann betonte, dass die Gemeinde Brockel mit dem Bau eines zusätzlich Krippen- und Hortgebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule ihren Anspruch einer familienfreundlichen Kommune stärke. „Derzeit betreuen wir mit Sondergenehmigung 125 Kinder am jetzigen Standort, der für 80 Kinder ausgelegt ist. Daher schaffen wir nun mit den Neubau einer Krippe und eines Hortes mit je zwei Gruppen weitere Betreuungskapazitäten für 80 Kinder.“ Damit biete die Gemeinde mit Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August – bis dahin muss der Bau fertig sein – Betreuungsplätze für 160 Kinder ganzjährig von 7.30 Uhr bis 17 Uhr an, betonte der Bürgermeister Rolf Lüdemann. Und schob hinterher: „Nur zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir geschlossen. Ansonsten haben wir das ganze Jahr einschließlich in den Ferien geöffnet.“

Der Neubau kostet 1,2 Millionen Euro. Vom Land und vom Landkreis erwartet die Gemeinde je einen Zuschuss von 360 000 Euro, so der Bürgermeister. Durch qualifiziertes Personal betreue die Kindertagesstätte dann auch Kinder mit Handicap. Zusätzlich zu den bisher 16 Erzieherinnen und einem Erzieher will die Gemeinde bis zu drei weitere Erzieherinnen einstellen.