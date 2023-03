Musik-Experiment in der Botheler Oberschule

Von: Ulla Heyne

Vom Konzert zur Demo: Die musikalischen und schauspielerischen Elemente greifen ineinander. © Heyne

Schräg, multimedial und etwas laut: Ein Bläserquintett der NDR-Radiophilharmonie präsentierte Botheler Oberschüler das „Ligentity-Experiment“.

Bothel – Zuhörer, die sich im Konzert bei langen schrillen Tönen die Ohren zuhalten. Musiker, die zu Demonstranten werden oder zwischendurch ihre Lieblingsparts erklären – beim „Ligentity“-Konzert in der Botheler Oberschule war so einiges anders. Das fing schon mit der Uhrzeit an – kurz nach acht, nicht ungewöhnlich, aber morgens? Dazu noch eine Schauspielerin und eine Multimediashow – fertig ist das „Ligentity-Experiment“, mit dem ein Bläserquintett der NDR-Radiophilharmonie eine Woche lang durch niedersächsische Schulen zieht.

Schüler der achten bis zehnten und einer siebten Klasse hatten Glück: Die Oberschule gehörte zu den zehn von insgesamt 30 Schulen, die sich um ein Schulkonzert im Rahmen der ARD-Woche der Musik beworben hatten und als eine von zehn ausgelost worden waren.

„Als ich meine Schüler gefragt habe, ob sie offen sind für diese Art der Musik, haben sie ja gesagt“, erzählt Musikpädagoge und Profimusiker Oliver Schütz. Er hat seine Schüler gut auf das Experiment vorbereitet – leichte Kost ist die Musik des vor 100 Jahren geborenen ungarischen Komponisten György Ligeti nicht gerade, dessen Klanggebilde Stanley Kubriks Kultfilm „2001 – Odyssee im Weltraum“ vertont haben.

Schauspielerin Sonja Beißwenger zeichnete den Lebenslauf des Komponisten nach. © -

Mit der Besprechung der Blasinstrumente, die an diesem Morgen zu erleben sind, hatte man sich im Unterricht den Kompositionen des musikalischen Grenzgängers genähert. Das mag schräg klingen, ist aber noch nichts gegen die Klangerlebnisse an diesem Morgen: mal aufregend, mal verstörend. „Musik muss nicht immer schön sein“, erklärt NDR-Redakteurin Bettina Bohl den Schülern in der anschließenden Gesprächsrunde, „hier geht es darum, mit Musik Leid darzustellen, das wehtut – genau wie die hohen Klänge eben.“

Die Vita des jüdischen Ungarn wird erzählt von Schauspielerin Sonja Beißwenger. Multimedial unterwegs, hält sie zu den kurzen Stücken und Bagatellen des Bläserquintetts mal die Lupe ins Publikum, mal ein Chemiebuch ins Handy, dessen Bild auf Großleinwand übertragen wird.

„Musik wie zerbrochenes Glas“ – diese Metapher für die Klangfragmente verstehen die Schüler. Die fünf Bläser an Fagott, Flügelhorn, Flöte, Oboe und Klarinette sind nicht nur unglaublich virtuos, sondern auch ziemlich cool. Mal untermalen sie fragmentarisch die Erzählung, mal werden sie selbst zu Demonstranten, wenn Ligeti im Ungarn der 1950er für Meinungs- und Kunstfreiheit auf die Straße geht. Ein kluger Kunstgriff: Das für die Bläser umgeschriebene Stück „Kunstfreiheit“ des Rappers Danger Dan ist eine Brücke zur Musik des Hier und Jetzt.

Schräg, aber nicht schlecht.

Ihren Horizont auch für diese Art der Musik zu erweitern, ist auch den Profimusikern ein Anliegen: „Wir wollen zeigen, was es jenseits von Mozart und Beethoven zu entdecken gibt“, erklärt Klarinettistin Amely Preuten. Auch für die Musiker sind Teile der Vita in dem von Autorin Eva-Maria Kösters entworfenen Stück neu. „Seine Musik kennen wir alle sehr gut, einige Facetten seines Lebenslaufs waren mir so nicht geläufig“, meint Fagottist Anton Engelbach. Dass das junge Publikum unmittelbarere Reaktionen auf die ungewohnten Klangerlebnisse zeigt und auch schon mal unruhig wird, stört ihn nicht: „Sich da mit dem Sitznachbarn kurz auszutauschen, ist völlig legitim.“

Insgesamt ist das 13-köpfige Team, das eine Woche lang je zwei Konzerte täglich an unterschiedlichen Schulformen gibt, jedoch von der Offenheit und Disziplin der Schüler angetan. Das Vertrauen, das Lehrer Schütz in seine Schützlinge gesetzt hat, hat sich bewahrheitet: „Die Schüler sind sehr tolerant“, meint er nicht ohne Stolz. Und offen, denn auf die Frage der Redakteurin, ob die Zuhörer mit dem Stück etwas anfangen konnten, antworten einige ehrlich mit einem entschiedenen „Nein“. Bei anderen ist der Funke übergesprungen: Tymoteusz könnte sich „durchaus vorstellen, Ligeti auch mal auf Spotify zu hören. Schräg, aber nicht schlecht“, so sein Urteil. Auch das Konzert hat ihm grundsätzlich gefallen, weniger jedoch der schauspielerische Part: „Das wäre wohl eher was für Jüngere.“