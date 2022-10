Bekleidungstechniker für Schützenuniformen: Schneidern für den Schießstand

Von: Wieland Bonath

Ob Weste oder Sakko, Werner Thies hat in Sachen Schützenuniformen alles anzubieten. © Bonath

Der Kirchwalseder Werner Thies ist einer der wenigen, wenn nicht gar der einzige Bekleidungstechniker für Schützenuniformen. Das sagt der 81-Jährige über sein Handwerk, das er schon früh von seinem Vater in dessen Schneiderwerkstatt gelernt hat.

Kirchwalsede – Die Zeit der Schützenfeste ist schon eine Weile vorüber, die der meisten Erntefeste ebenfalls. In der Werkstatt von Bekleidungstechniker Werner Thies (81) in Kirchwalsede warten jedoch, wohlgeordnet auf Bügeln, Westen, Jacken und Hosen bereits auf das kommende Jahr, wenn die Volksfeste erneut gefeiert werden. Dann wird ihnen Thies zuvor mit viel handwerklichem Geschick den „Feinschliff“ verpassen. Er hat eine seltene Aufgabe, der 81-Jährige: „Soweit ich weiß, bin ich einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige, Bekleidungstechniker für Schützenuniformen.“

Schon als Kind war Werner Thies mehr in der Kirchwalseder Schneiderwerkstatt seines Vaters Ernst als auf dem Spielplatz zu finden. Kein Wunder, dass er nach seinem Schulabschluss in der väterlichen Schneiderei das alte Handwerk erlernte und als Geselle abschloss.

Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war und es mit der Wirtschaft langsam wieder bergauf ging, wurde mehr und mehr Kleidung kostengünstiger von der Industrie gefertigt. Aber der damals 19-jährige Schneidergeselle aus Kirchwalsede wollte weiter, und er wollte neue Ziele in seinem jungen Berufsleben ansteuern.

Werner Thies bewarb sich schließlich erfolgreich bei der Textilingenieur-Schule in Mönchengladbach. „Mein großes Ziel war, ich wollte unbedingt die Fachrichtung ,Herrenoberberkleidung’ belegen.“ Mit entsprechend erweitertem Wissen und Können kehrte Thies daraufhin nach Kirchwalsede zurück und arbeitete weiter in der Schneiderei des Vaters mit.

Thies war schon als 13-Jähriger, als der 1854 gegründete und 1949 wiedergegründete Schützenverein Kirchwalsede 1954 sein 100-jähriges Jubiläum feierte, vom Schützenleben, von der ungezwungenen Geselligkeit und vom sportlichen Schießen begeistert. Fast folgerichtig: Der junge Werner Thies wurde beim Kirchwalseder Jubiläumsschützenfest Kinderschützenkönig. Die Vereinstreue hält bis heute. Er war mit seiner Frau Waltraud, die als Schützendame selbst dem Verein angehört, auch in diesem Jahr im Juli beim Kirchwalseder Schützenfest und selbstverständlich auch beim Erntefest am 24. September dabei.

Zurück zum Bekleidungstechniker Werner Thies: Er hat den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die sorgfältige, den Traditionen der jeweiligen Vereine ausgerichtete Ausstattung der Uniformen der Schützen gelegt. Westen, Jacken, Hosen und Hüte. Fast fertiges „Rohmaterial“, geliefert von einer Bekleidungsfabrik, das unter den geschickten Händen von Thies nach Vorgabe der verschiedenen Vereine und individuellen Wünschen der Uniformträger mit der Vorkriegs-Nähmaschine „Original-Victoria“ aus Magdeburg zu perfekten Uniformen endgefertigt wird.

Thies hat die Zahl der Uniformen, die in den Jahrzehnten von ihm in seiner Werkstatt zu wahren Schmuckstücken wurden, nicht parat. Auf jeden Fall habe er die allermeisten der 300 Schützen des Kirchwalseder Vereins ausgestattet. Ebenso die von zahlreichen Schützen anderer Vereine, viele aus der Nähe, manche in benachbarten Landkreisen.

Thies holt zum Gespräch auch noch seine eigene Uniform heraus. Mittelgraues, grünes Tuch, echte Hirschhornknöpfe, silberfarbene Leutnant-Schulterklappen, 18 Ehren- und Leistungsabzeichen am Revers und auf der Brust sowie ein Ehrenkreuz für besondere Verdienste, verliehen vom Präsidenten des Kreisschützenverbandes, Helmut Bellmann. Ein silberfarbener Schriftzug ist für Thies besonders wichtig: „Ehrenschatzmeister“. Vor Jahren stand da noch „Schatzmeister“ – ein wichtiges Amt für die nicht immer von Geldsegen überhäuften Vereine des Kreisschützenverbandes.

Wer wird eines Tages Nachfolger von Werner Thies als Bekleidungstechniker, wer wird die Werkstatt an der Straße Hinterm Berg übernehmen? Der 81-Jährige weiß es nicht. Die beiden Töchter leben in Bonn und in Kakenstorf (Kreis Harburg), der Sohn in Waffensen. Niemand von ihnen, so Werner Thies, möchte in die Fußstapfen des Vaters treten.