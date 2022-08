Barrierefreie Haltestellen: In Bothel stehen Gemeinden vor verschiedenen Herausforderungen

Von: Judith Tausendfreund

An der Wiedau-Schule kommen die meisten Buslinien an. Es ist eine zentrale Haltestelle in der Samtgemeinde Bothel. © Tausendfreund

Nur ganz wenige Bushaltestellen in der Samtgemeinde Bothel sind barrierefrei. Bürgermeister Dirk Eberle erklärt die Gründe. Zweiter Teil unserer Serie „Barrierefrei?“.

Bothel – In der Samtgemeinden Bothel gibt es 46 Haltestellen, genauer gesagt sind es im Grunde 92, wenn man die Haltestelle auf der jeweils anderen Straßenseite mitzählt. Allerdings: Bislang ist nur ein Bruchteil davon barrierefrei. Und der Ausbau verläuft schleppend – aus Gründen. „Die Umsetzung ist nicht immer ganz trivial“, sagt Bothels Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle.

Eigentlich wäre das Thema eine Landesangelegenheit, sagt er. Denn das Bundesgesetz, das die Barrierefreiheit umsetzen soll, müsste von den Ländern umgesetzt werden. Dennoch sind die Kommunen mit der Angelegenheit konfrontiert: „Die Gesetzesgrundlage ist da“, so Eberle. Vor drei Jahren habe der Landkreis ein neues Nahverkehrsprogramm beschlossen. Damals habe man viele Bushaltestellen neu eingeführt, andere habe man abgeschafft. Grundsätzlich wüssten alle einzelnen Gemeinden in der Samtgemeinde um die Notwendigkeit der Barrierefreiheit und kümmerten sich auch um das Thema, so Eberle.

Konsequenzen Nach dem Personenbeförderungsgesetz muss der öffentliche Personennahverkehr seit Anfang 2022 vollständig barrierefrei sein. Das Gesetz ist nicht neu, aber die Umsetzungsfrist wurde erreicht. Ausnahmen müssen die Aufgabenträger benennen, also hier der Landkreis Rotenburg. Gerrit Reichert vom Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen kann einschätzen, welchen Konsequenzen es mit sich bringt, wenn das Gesetz nicht umgesetzt wird: „Letztendlich ergibt sich für Behindertenvertretungen ein Klagerecht, wenn die Barrierefreiheit nicht umgesetzt ist und Ausnahmen nicht begründet werden“, beschreibt er den Sachverhalt.

Die Samtgemeinde Bothel ist Mitglied im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN). Über den Verbund ist es möglich, Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Vom VBN würden regelmäßig Termine zu Besichtigungen kommen, so Eberle. „Die machen bei dem Thema schon Druck und bringen das immer wieder nach vorne.“ Doch nur wenige Haltestellen sind bereits barrierefrei.

So existiert in der Gemeinde Bothel eine barrierefreie Haltestelle, man findet sie am früheren Sägewerk. In Hemslingen wird an der Grundschule eine geplant, in Brockel werden entsprechende Mittel zurückgestellt und in Hemsbünde wird das Thema noch vom Rat diskutiert. Eberle weiß von den einzelnen Projekten, kennt aber auch die Unterschiede vor Ort. Alle Haltestellen seien sehr unterschiedlich, was die Gegebenheiten und die notwendigen Umbaumaßnahmen angeht. Hinzu kommen lokale Aspekte. Beispielsweise in Westerwalsede und Süderwalsede stünden an den Haltestellen gemauerte Wartehäuschen. „Sie verschönern das Ortsbild, sind aber eben nach den neuen Richtlinien nicht korrekt, da sie nicht durchsichtig sind“, erklärt er. „Man kann einfach nicht alle Haltestellen in einem Zug umrüsten“, so Eberle. Er schätzt die Kosten pro Haltestelle auf etwa 30 000 Euro. „Das sind Summen, die kann man nur über größere Zeiträume und mit Fördermitteln umsetzen“, erklärt er. „Die Kultur des öffentlichen Nahverkehrs, die gibt es hier im ländlichen Raum einfach noch nicht“, so ist sein Eindruck.

Er selbst sei mittlerweile bekennender Fan der Idee des Anrufsammeltaxis – Astrow genannt. „Ich halte dies für den wirtschaftlicheren Ansatz, denn diese Taxis fahren nur bei Bedarf“, so der Bürgermeister. Das System sei klein und flexibel, „da liegt in meinen Augen die Zukunft“. Er hoffe auf mehr Angebote zum nächsten Fahrplanwechsel.

Die Serie In der Serie „Barrierefrei?“ geben wir einen Sachstand über den barrierefreien Ausbau der Haltestellen. Wir fragen bei allen Kommunen im Südkreis nach.

Mit Blick auf die barrierefreien Haltestellen sieht Eberle das Problem, dass der hohe Bordstein, der gefordert wird, eben nur für die Busse passt. Für das Anrufsammeltaxi aber nicht. „Der erhöhte Bordstein passt einfach nicht“, kritisiert er. Dennoch solle nach seiner Einschätzung das Astrow mehr Bedeutung erhalten, denn das System sei einfach wirtschaftlicher. Und mit Blick auf den barrierefreien Transport von A nach B habe das System außerdem den Vorteil, dass eben immer ein Taxifahrer dabei wäre, der auch mal helfen könne.

Das Gesetz zur Umsetzung der Barrierefreiheit werde man aber umsetzen, so Eberle: „Wir können und wollen das nicht ignorieren.“ Aber fristgerecht ginge das nicht. „Mit der Vorschrift will man ja den Unterschied zwischen Menschen, die behindert sind und Menschen, die nicht behindert sind, aufheben – und das ist auch gut so.“ Für die Umsetzung müsse man aber Prioritäten setzen, etwa bei den Haltestellen, die direkt an den Schulen liegen oder aus anderen Gründen stärker frequentiert werden.