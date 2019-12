500 Bäume an der Brockeler Grundschule

+ Der Scheeßeler Lion Thomas Burmester mit den kleinen Setzlingen und Stefan Jörs am „Maulwurf“. Foto: Kaldinski

Brockel – Direkt vor den Weihnachtsferien hieß es für 54 Grundschüler der Brockeler Grundschule am Trochel, ihre Lehrkräfte und eine Abordnung der Scheeßeler Lions „Ran an den Spaten“. Die Lions hatten 500 kleine Bäume, darunter Hain- und Rotbuchen, Roteichen, Bergahorn, Vogelkirschen und Winterlinden spendiert, die in den der Schule gegenüberliegenden Wald gepflanzt werden sollten. Damit das Buddeln nicht zu schwerfiel, hatte Initiator Dr. Thomas Burmester einen Maulwurf engagiert: Stefan Jörs von der örtlichen Gärtnerei bohrte mit einem Spezialgerät runde Pflanzlöcher in den Waldboden.