Naturschutz-Ausstellung im Botheler Bürgerhaus

Von: Jens Wieters

Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle und Bothels Bürgermeisterin Erika Schmidt (Mitte) freuen sich, dass Dr. Christiane Looks die Ausstellung in Bothel aufgebaut hat. © Wieters

Christiane Looks, die Naturschutzbeauftragte des Landkreises, zeigt ab sofort im Botheler Bürgerhaus die Naturschutzausstellung „Auf dem Weg“.

Bothel – „Auf dem Weg – Naturschutz im Landkreis Rotenburg“ heißt die sehenswerte Ausstellung von Dr. Christiane Looks, der Naturschutzbeauftragten des Landkreises Rotenburg, die ab sofort im Botheler Bürgerhaus zu sehen ist. Der Titel ist passend gewählt, denn es ist nicht nur eine langer, sondern oft auch ein steiniger Weg, Menschen für die Belange des Naturschutzes zu sensibilisieren.

„Aber es sind zum Glück immer mehr Leute, die sich Gedanken über ihren Lebensraum machen“, sagt Looks während der Eröffnung am Montag.

Bothel ist mittlerweile die zwölfte Station, wo Looks gemeinsam mit ihrem Mann Joachim die Stellwände aufstellt, um den Besuchern zum Beispiel die komplexen Zusammenhänge von Flora und Fauna im Großen und Weißen Moor bei Kirchwalsede leicht verständlich mit Texten und Bildern näher zu bringen.

Seit 2017 ist es das Ziel der Wanderausstellung, einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, was unterschiedliche Akteure im Natur- und Landschaftsschutz auf den Weg bringen. „Angesichts unübersehbarer Begehrlichkeiten nach mehr Ökonomie statt Ökologie ist es erforderlich, zu bewahren und weiter zu entwickeln, was sonst mit unkalkulierbaren Folgen unterzugehen droht“, so Looks.

Ging es in den vergangenen Jahren aber überwiegend darum, die Betrachter darüber aufzuklären, warum die immer noch imposante Vielfalt von Tieren und Pflanzen in der Region geschützt werden muss, muss sich Looks angesichts der globalen Krisen aktuell einem neuen Konflikt stellen. „Es geht um den Raum für erneuerbare Energien wie zum Beispiel Photovoltaik-Freiflächenanlagen und auch Windräder, die angesichts der Energiediskussion natürlich ganz anders betrachtet und bewertet werden als noch vor 2022.“ Looks befürchtet darum ein erneutes Aufflammen des Gezerres zwischen Ökonomie und Ökologie.

Zur Ausstellung gehört auch ein Mini-Moor in einer Zink-Badewanne. © -

„Dem einen gehen die Einschränkungen wirtschaftlichen Handelns viel zu weit, dem anderen sind sie nicht weit genug gefasst.“ Das bedeute am Ende, dass Natur und Naturschutz öffentlich wiederum in einem negativen Zusammenhang wahrgenommen würden. „Diese Negativ-Diskussionen führen dazu, dass Naturschutz immer wieder in Misskredit gerät und es schwieriger wird, eine Balance zu erreichen und darauf hinzuwirken, dass Ökologie und Ökonomie nicht unverträglich nebeneinanderstehen.“ Das gelinge nämlich leider nicht immer – trotz des schleppend angelaufenen Niedersächsischen Wegs. Der soll Naturschutzbelange und das Wirtschaften der Landwirte unter einen Hut bringen. Aber: „Die Landwirtschaft bemüht sich in den vergangenen Jahren deutlich mehr, Natur- und Landschaftschutz in ihren Alltag einzubauen.“

Die mangelnde öffentliche Wahrnehmung von bestimmten Naturschutzthemen liege vielleicht auch daran, dass Vieles, was in diesem Bereich geschehe, nicht jedermann zugänglich sei. „Auch darum versuchen wir, den Menschen auf unseren Stellwänden die Zusammenhänge zu erklären“, so Looks.

Sieben Stellwände voller Naturwunder Die Ausstellung ist ab sofort bis zum Freitag, 12. Mai, im Botheler Bürgerhaus am Horstweg zu betrachten. Und zwar nicht nur zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros, montags von 18 bis 19 Uhr und donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr, sondern auch zu Zeiten, in denen das Bürgerhaus von verschiedenen Gruppen besucht wird. „Da haben wir alle Altersklassen dabei, die sich sicherlich die sieben Stellwände mal in Ruhe ansehen werden“, freut sich Bürgermeisterin Erika Schmidt (SPD), dass das „Auf dem Weg-Team“ in ihrem Dorf Station macht. „Jeder kann einfach mal vorbeischauen, es lohnt sich“, so Schmidt.



Denn manchmal sei es eben sehr wichtig, nicht jeden auf den hintersten Waldwinkel aufmerksam zu machen, wenn dort gerade ein seltener Vogel brüte. „Und auch Anglervereine freuen sich nicht unbedingt über viele Ausflügler, die ihren Picknickmüll an dem sorgfältig gepflegten Gewässer hinterlassen.“

Genau darum liefen viele Naturschutzprojekte teilweise im Verborgenen ab. „Das ist zum einen verständlich aus unserer Sicht, aber auch bedauerlich, weil die Menschen vor Ort es kaum mitbekommen. Darum versuchen wir durch unsere Ausstellung immer wieder aufzuklären und zu zeigen, was Natur- und Landschaftsschutz leisten kann und warum auch weiterhin gilt, auf dem Weg zu bleiben“, betont Christiane Looks. Damit den auch möglichst viele mitgehen, bringt ihr Mann Joachim es kurz auf den Punkt: „Erklären, erklären, erklären!“