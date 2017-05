Asphaltfräse brennt komplett aus

Beim Brand einer Asphaltfräse ist am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Brockel und Bothel erheblicher Sachschaden entstanden. Die schwere Maschine hatte gegen 13.55 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen während der Arbeit Feuer gefangen. Der Maschinenführer konnte sich gerade noch rechtzeitig retten, bevor das Gerät komplett in Flammen stand. Die Feuerwehren aus Bothel, Hemslingen und Hemsbünde waren mit 23 Brandschützern im Einsatz und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Straße zwischen den beiden Ortschaften ist zurzeit für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt, da der Belag abgefräst und eine neue Asphaltschicht aufgetragen wird. Ob sich die Arbeiten durch den Schaden an der Maschine verzögern, ist noch nicht klar. - Foto: Wieters