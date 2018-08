Arbeitstiere in schickem Blechkleid

Schlepper-Oldtimer in Kirchwalsede / 100 historische Fahrzeuge und alte Landtechnik

+ Heiko Helberg mit seinem restaurierten MAN-Trecker.

Kirchwalsede - Von Tobias Woelki. Wohin das Auge der Oldtimer-Fans am Sonntag auch blickte, überall waren historische Schlepper am Kirchwalseder Schützenhaus zu bestaunen. So verwandelte sich die Dorfmitte in ein riesiges Freiluft-Museum im XXL-Format.