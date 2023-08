129 Tage Abenteuer: Familie in altem DDR-Laster quer durch Europa unterwegs

Von: Jens Wieters

129 Tage Abenteuer: Die vierköpfige Familie Schwarz ist jetzt von ihrer Reise nach Armenien zurückgekehrt. Dorthin hat sie ein 39 Jahre alter DDR-Laster gebracht.

Hemsbünde – 129 Tage in einem halben Dutzend Ländern bis nach Armenien unterwegs, 12.000 Kilometer gefahren, 11.000 Euro ausgegeben: Die vierköpfige Familie Schwarz aus Hemsbünde hat ein kleines Abenteuer hinter sich, das ihr der fahrbare Untersatz namens „Ello“ ermöglicht hat. Und dabei handelt es sich nicht um ein modernes Wohnmobil, sondern um einen alten Laster der Nationalen Volksarmee der DDR, der unter Fabrikatsnamen Robur 1986 gebaut worden ist.

„Er ist seit acht Jahren ein echtes Mitglied unsere Familie“, sagt Marcus Schwarz, der sich selbst „leidenschaftlicher Schrauber“ nennt, weil man sonst sich nicht auf einen Robur einlassen könne. Aber das meint er nur augenzwinkernd, denn schließlich habe der tapfere kleine Laster nicht nur den 38-jährigen, sondern auch seine Frau Rabea und die Kinder Jördis (5) und Solveig (1) ganz weit gen Osten transportiert – und wieder zurück.

Marcus und Rabea Schwarz mit ihrer Tochter Solveig auf ihrem „Ello“, der nach 129 Tagen mal Pause hat. © Wieters

Der Robur war dabei nicht nur einfach ein fahrbarer Untersatz, sondern auch der Lebensmittelpunkt der Familie auf der Reise, die vor ein paar Tagen geendet ist. „Dafür mussten wir in den Monaten zuvor den .Ello‘ natürlich entsprechend umrüsten. Wir haben ihn mit viel Blut, Schweiß und Tränen unseren Anforderungen angepasst“, sagt Marcus Schwarz, der als Vertriebsmitarbeiter gerade in der Elternzeit ist. „2019 waren wir schon sechs Wochen lang mit ihm auf Achse in elf Ländern“, berichtet der Hemsbünder, den es genau wie seine Frau immer gerne in den Osten Europas zieht. „Mindestens bis dahin oder auch nach Asien.“

Nach der ersten längeren Reise wurde dem Lastwagen aber ein neues Herz eingepflanzt, denn ursprünglich wurde das Allrad-Fahrzeug von einem Benzinmotor angetrieben, der bei der Größe und dem Gewicht des eher grob designten Modells, aber so rund 25 Liter für 100 Kilometer verbrannt hat. Da das mit Blick auf die aktuellen Spritpreise auf Dauer das Familienbudget doch enorm belastet hätte, werkelt nun ein Dieselmotor einer neueren Generation unter der Motorhaube. „Das senkt den Kraftstoffverbrauch immerhin auf rund 13 bis 15 Liter“, erläutert Schwarz, der immer einen ganzen „Sack voller Ersatzteile und Werkzeug“ mitführt.

Bei der nächsten Reise schlafen die Kinder im Hochzelt. © Privat

Ein befreundeter Tischler hatte die Militärkabine wohngerecht ausgebaut. Mit einem Trocken-WC, einer Liegefläche für zwei Personen und Kleinkind sowie schräg darüber ein Bettchen für Jördis. Der Einstieg in das Reich der Familie Schwarz ist zwar über die steilen Stufen ein wenig gewöhnungsbedürftig, und auch die Verriegelung der Tür ist sehr überdimensioniert. „Hier haben Offiziere der Volksarmee mögliche Kriegsszenarien durchgespielt und darum war das Innere auch eine Zeit lang sicher vor chemischen, biologischen und atomaren Angriffen.“

Aber mit solchen schrecklichen Dingen hatte die Familie während ihrer gerade beendeten Reise zum Glück nichts zu tun. „Ganz im Gegenteil“, sagt die 32-jährige Rabea Schwarz. „Wir wurden überall von ganz herzlichen Menschen empfangen. Vielleicht auch wegen unseres doch ungewöhnlichen Gefährts.“ So ist der Familie während der gesamten Tour auch nichts abhandengekommen, „bis auf Kleinigkeiten, die die Kinder selber verloren haben“.

Am Kardanantrieb haben sich Schrauben gelöst. © Privat

Obwohl sie mit einem Armeelaster unterwegs waren, an dem noch die original Spaten und Sandbleche angeschraubt sind und dessen Farbe in mausgrau gehalten ist, gab es „keine Schwierigkeiten“, an den Grenzen ihres Weges, der die junge Familie von Deutschland aus über Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Serbien, Bulgarien, die Türkei bis nach Jerewan in Armenien geführt hat. „Ab und an wurden wir zwar kontrolliert, aber es wurde eher nach Alkohol gesucht“, sagt Marcus Schwarz lächelnd.

Während der Tour, bei der es meistens mit Tempo 70 über die Straßen ging, hätten sich sehr viele Freundschaften mit anderen Reisenden entwickelt. „So zum Beispiel mit Robur-Fans aus Ungarn.“ Mit denen treffen sich die Schwarzes im kommenden Jahr während der Olympiade in Paris. Warum? „Weil die neuen Freunde die Wasserballmannschaft aus ihrem Land unterstützen wollen. Ich habe zwar keine Ahnung von Wasserball, aber irgendwie ist das cool“, so Marcus Schwarz. Dann gibt es aber auf dem Fahrerhaus ein Klappzelt, das in der Türkei vorsorglich angeschafft worden ist. „Denn die Kinder werden größer.“

Gekocht wird meistens draußen unter der Markise. © Privat

Schwarz musste nicht nur „ab und zu etwas selber reparieren oder von fragwürdigen Fachleuten auch mal was schweißen lassen wie den Auspuffkrümmer“, sondern er hat sich auch um die Pflege des Blogs im Internet gekümmert. „Der hat während unserer Tour immer mehr Fans gefunden. Habe ich mal einen Tag nichts geschrieben, haben die Leute schon gefragt, ob etwas passiert sei.“

Rabea und Marcus Schwarz sind darum auch froh über die überwiegend „sehr gute digitale Infrastruktur selbst irgendwo im Nichts in Armenien.“ Davon könne sich Deutschland „doch eine dicke Scheibe“ abschneiden.

Wer die unglaubliche Reise der Schwarzes nochmal nachlesen und viele Bilder angucken will, der braucht sich nur in die Adresse www.robur-abenteuer.de zu klicken.