Allzeit bereit

Feuerwehr Kirchwalsede feiert 100. Geburtstag mit großen Kommersabend

+ Rund 1000 Gäste verfolgten den kurzweiligen Kommersband mit einem gut zweistündigen Programm. Fotos: Woelki

Kirchwalsede - Von Tobias Woelki. Das Feuerwerk der guten Laune zündete von Beginn an beim Kommersabend zum 100. Geburtstag der Feuerwehr Kirchwalsede am Samstagabend. Mehr als zwei Stunden wurden die rund 1 000 Gäste in der bis unter das Dach gefüllten Maschinenhalle der Firma Widmer mit akustischen und humorvollen Beiträgen bestens unterhalten.