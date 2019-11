Kinderland und Kinderburg strukturieren sich neu

Der Alltag kehrt ein

+ © Archivfoto: Wieters Bald kehren Krippe und Kindergarten wieder zur ihren gewohnten Öffnungszeiten zurück. © Archivfoto: Wieters

Brockel - Von Susanne Hastedt. In den Einrichtungen Kinderland und in der Kinderburg ist wieder Ruhe eingekehrt. Nach Wochen der Aufregung, ausgelöst durch einen gravierenden Personalmangel und der damit einhergehenden eingeschränkten Kinderbetreuung, geht in Brockel langsam wieder alles seinen normalen Gang.