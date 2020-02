Alles im Eimer

Nabu-Ehrenamtler stellen Krötenzäune im Altkreis auf

+ Zwei Dutzend Helfer stellen in einer Hauruck-Aktion viele Kilometer Amphibienzäune an den Straßen auf. Foto: Heyne

Brockel – Samstagmorgen, irgendwo an der Landstraße zwischen Hütthof und Brockel. Auch ohne die aufgestellten Baustellen-Warnschilder und die rot-weiß gestreiften Pylonen wäre die Armada an Menschen zu sehen, die sich an den Straßenrändern zu schaffen machen. „Die Warnwesten sind ein Muss“, meint Carola Hoppe vom Naturschutzbund (Nabu), die gemeinsam mit den beiden Landkreisvertretern Heiko Rosebrock und Heiko Reichenbach die heutige Aktion leitet, „Sicherheit ist Trumpf!“. Um Sicherheit auf der Straße geht es an diesem Tag auch, allerdings eher tierische. 24 ehrenamtliche Helfer, das Gros aus den Reihen des Nabu, baut unter Anleitung der beiden Außendienstmitarbeiter der Naturschutzbehörde einen Amphibienschutz auf, im Volksmund Krötenzäune.