Alle ziehen an einem Strang

Westerwalsede feiert Einweihung des neuen Multifunktionsgebäudes

+ Schlüsselübergabe vor dem neuen Multifunktionshaus mit (v.l.) Ortsbrandmeister Oliver Meyer, Gemeindebrandmeister Thomas Brunkhorst, Bürgermeister Jochen Hestermann, Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle und Architekt Thomas Maaß. - Foto: Woelki

Westerwalsede - Von Tobias Woelki. Der Moment war historisch. Zur Einweihung des Multifunktionsgebäudes in der Westerwalseder Ortsmitte hat der Architekt am Samstagmittag vor den angetretenen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Westerwalsede, Gästen der Politik, der Verwaltung, der Kreisfeuerwehr und aus dem Ort vor dem Gebäude je einen symbolischen Schlüssel an Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle für das neue Feuerwehrgerätehaus und Bürgermeister Jochen Hestermann für den neuen Dorftreffpunkt und das Gemeindebüro – alles unter einem Dach – überreicht.