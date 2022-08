Alice Michaelis aus Westerwalsede: Die wohl sportlichste Seniorin im Landkreis wird 90

Von: Jens Wieters

Teilen

Alice Michaelis hat vielen Kindern und Erwachsenen über sieben Jahrzehnte den Spaß am Sport vermittelt. © -

Alice Michaelis streckt die Beine, bückt sich und drückt ihre Handflächen in den Rasen. „Das ist doch nicht schwer“, sagt die fast 90-jährige Westerwalsederin. Nun ist aber Schluss mit der Vorturnerei.

Westerwalsede – Mit flachen Händen den Boden berühren und dabei die Beine gestreckt lassen, das ist für so manchen Mittzwanziger schon ein Riesenproblem. Aber nicht für Alice Michaelis – und die wird in ein paar Tagen bereits 90 Jahre alt. „Ja, das geht immer noch“, sagt die Westerwalsederin lachend. „Und es macht auch immer noch Spaß, den eigenen Körper auch im hohen Alter ein wenig zu fordern und elastisch zu halten.“

Damit genau das auch andere Senioren machen, leitet Michaelis seit ihrem Umzug von Rotenburg nach Westerwalsede 1982 die Frauen- und Seniorengymnastik des Sportvereins. „Aber damit ist jetzt mit meinem 90. Geburtstag Schluss. Es ist einfach an der Zeit, aufzuhören, auch wenn es körperlich noch weiter gehen könnte.“

Dann aber blickt Alice Michaelis auf 72 Jahre nicht nur als aktive Sportlerin zurück, sondern sie hat unzähligen Kindern und Erwachsenen die Freude an der sportlichen Betätigung vermittelt. „Angefangen habe ich nach der Flucht aus Westpreußen im letzten Kriegswinter im Alter von 18 Jahren beim TV Sottrum und schon bald folgte die Vorturnerprüfung in Heeslingen.“ Seit 1965 war der TuS Rotenburg ihre sportliche Heimat, für den sie die Übungsleiterlizenz erworben und die Frauen- und Kinderturngruppen geleitet hat. „Höhepunkte waren zu der Zeit die Fahrten zu den Deutschen Turnfesten nach Hamburg, Frankfurt, Berlin und München. Dort haben wir auch sportlich gezeigt, was man auf dem platten Land so trainiert.“ Michaelis hat so ganz nebenbei 25 Mal die Bedingungen des Deutschen Sportabzeichens geschafft, war viele Jahre auch selber Prüferin und hat 19 Jahre TuS-Vorstandsarbeit als Frauenwartin geleistet. Natürlich gehörten diverse Fortbildungslehrgänge auf Kreis- und Landesebene zu ihrem Alltag wie auch die 14 Jahre, die sie an der BBS der Kreisstadt als Turnlehrerin gearbeitet hat.

Mit fast 90 Jahren gehört Alice Michaelis ganz sicher noch nicht zum alten Eisen. © Wieters

1982 in Westerwalsede angekommen hat sie gemeinsam mit ihren Mann Herbert auch noch elf Jahre das Sporthaus im Dorf geführt. „Irgendwie hatte mein ganzes Leben etwas mit Sport zu tun“, blickt Alice Michaelis zurück.

Aber wie schafft man das, im Alter von fast 90 Jahren so fit zu bleiben? „Zu allererst muss man immer in Bewegung bleiben und seinen Körper trainieren.“ So ist es für die rüstige Seniorin eine Selbstverständlichkeit, dass sie bei nahezu jedem Wetter tägliche eine Stunde lang als Nordic--Walkerin entlang der Felder ihres Dorfs zu sehen ist. „Es muss schon sehr stark regnen, dass ich das mal ausfallen lasse“. Dazu gehöre aber auch eine gehörige Portion Selbstdisziplin. „Keine Lust gibt es bei mir nicht“. Das tägliche Sportprogramm komplettieren noch 30 Minuten gymnastische Übungen.

„Aber natürlich gehört auch eine gesunde Lebensweise dazu“, unterstreicht Michaelis. Darum isst sie sehr viel Obst und Gemüse und kaum fettige Speisen. „Und Fleisch kommt bei mir nur selten auf den Teller“, sagt die betagte Frau, geht in den Garten, bückt sich mit gestreckten Beinen und drückt die Handflächen leicht und locker in den Rasen. Einfach so, ohne Warmmachen, ohne alles.