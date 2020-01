„Morgens muss man warten“: Experte klärt wichtigste Fragen nach 116 117-Debakel

Seit Kurzem ist die neue Notrufnummer 116 117 freigeschaltet. Am Startwochenende ging der Service allerdings gründlich in die Hose. Es folgte eine Welle der Kritik. Jetzt fragen sich viele: Ist auf den Service in Zukunft Verlass? Im Interview äußert sich der Mann, der es wissen muss.

Worth - Seit dem 2. Januar erreichen Menschen in Not unter der 116 117 nicht nur den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, sondern auch die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Die KVN kooperiert mit dem Telefondienstleister Sanvartis, und dessen Mitarbeiter konnte die Flut von Anrufen seinerzeit nicht bewerkstelligen. Patienten blieben lange in der Warteschleife, es ist zu Problemen bei der Weiterleitung zu den Ärzten gekommen und vieles mehr. Viel Kritik wurde laut.

Der Bereitschaftsarzt Ralph Meyer aus Worth, der seit einem Jahrzehnt rund 300 Dienste pro Jahr leistet, sprach kürzlich von einem völligen Unsinn des neuen Systems, weil unter anderem auch „das vertrauliche Arzt-Patienten-Verhältnis“ nicht mehr gewährleistet sei.

Mittlerweil habe die KVN die Probleme laut Pressemitteilung analysiert und sie abgestellt. Dazu sind unter anderem folgende Maßnahmen eingeleitet worden: Der Personaleinsatz wurde erhöht, die technischen Probleme untersucht und behoben. Zur vorübergehenden Entlastung der Telefonnummer werden dort, wo es möglich ist, die Anrufer auf regionale Leitstellen geroutet, die in der Vergangenheit schon für die KVN tätig waren. An dem auf den Pannenstart folgenden Wochenende seien die Probleme nicht mehr entstanden. Mit Detlef Haffke von der Stabsstelle Kommunikation der KVN haben wir über das neue System gesprochen.

Wie lange dauert es normalerweise, bis das Telefonat persönlich angenommen wird, wenn Anrufer bei 116117 in der Warteschleife landen?

Das hängt davon ab, an welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit ich die 116117 anrufe. Am Wochenende gibt es vor allem morgens sehr viele Anrufe, sodass es auch bei erheblichem Personaleinsatz zu längeren Wartezeiten kommen kann. Im Tagesdurchschnitt soll die Wartezeit nicht mehr als zwei Minuten betragen. Am Wochenende können es vor allem morgens aber auch einmal bis zu zehn Minuten Wartezeit sein. Unsere Empfehlung ist es, die 116117 möglichst nicht dann anzuwählen, wenn es mutmaßlich die meisten Anrufer gibt.

Wie lautet Ihre Empfehlung, wenn Patienten 20 Minuten in der Warteschleife waren?

Aktuell arbeiten wir mit der Erhöhung des Personalschlüssels und der Optimierung der technischen Mittel daran, dass sich diese Frage erübrigt und sie keine 20 Minuten warten müssen. Dies war am 4. und 5. Januar der Fall. Sollten dennoch unvorhergesehene Wartezeiten entstehen, sollten Anrufer in jedem Fall dranbleiben, da wir jeden Patienten annehmen, um das Anliegen bestmöglich zu lösen.

Das Callcenter hat den Anrufer auf den Bereitschaftsdienst verwiesen, ihn aber nicht mit dem Arzt weiter verbunden. Auch mit der örtlichen Bereitschaftsdienstpraxis wurde er nicht verbunden. Ist das normal?

Ja, das ist normal. In rund der Hälfte der Bereitschaftsdienstbereiche in Niedersachsen wird für die Vermittlung von Anrufern in den Bereitschaftsdienst bereits seit Jahren eine Leitstelle eingesetzt, ohne dass es Probleme gibt. Für die Ärzte in den Bereichen, in denen der Patient über die 116117 bisher direkt mit dem Arzt verbunden wurde, ist dieses Verfahren natürlich noch neu und ungewohnt. Wir teilen dem diensthabenden Arzt mit, dass nach der standardisierten Ersteinschätzung eine Versorgung im Bereitschaftsdienst empfohlen wird. Gleichzeitig werden dem Arzt die Kontaktdaten des Patienten sowie ein kurzes Beschwerdebild mitgeteilt. Da unsere Ärzte meist über große Erfahrung verfügen, können sie aufgrund des Beschwerdebildes meist sehr schnell feststellen, inwieweit eine persönliche Kontaktaufnahme mit dem Patienten erforderlich ist.

Wie erreicht der Patient den Arzt am schnellsten, wenn es relativ dringlich ist und er wissen möchte, ob ein Rettungswagen gerufen werden muss?

Eine allgemeingültige Antwort auf diese Frage gibt es nicht, da ein potenzieller rettungsmedizinischer Notfall natürlich ein Fall für die 112 ist. Sollten Patienten in diesem Punkt unsicher sein, können sie natürlich die 116117 kontaktieren, weil auch dort sehr schnell festgestellt werden würde, dass dieser Fall in den Rettungsdienst gehört. Die Mitarbeiter hinter der 116117 sind zudem gut mit den zuständigen Rettungsleitstellen verbunden, sodass im Ernstfall eine schnelle Übergabe erfolgen kann.

Muss er in die Bereitschaftsdienstpraxis fahren, obwohl er eigentlich nur den telefonischen Rat eines Arztes benötigt?

Grundsätzlich ja! Hintergrund dieser Aussage ist, inwieweit der diensthabende Arzt überhaupt einschätzen kann, was dem Patienten wirklich fehlt. Wenn ich als Patient der Überzeugung bin, dass meine Beschwerden keinen Aufschub bis zur Öffnung der nächsten Haus- oder Facharztpraxis haben, dann ist der Besuch der nächsten Bereitschaftsdienstpraxis empfohlen. Anders verhält es sich in Teilen bei Pflege- und Seniorenheimen, allerdings entscheidet auch in diesen Fällen der zuständige Bereitschaftsdienst-Arzt im Fahrdienst, ob ein Besuch notwendig erscheint oder ob telefonisch geklärt werden kann, ob eine Medikation erhöht werden kann.

Wenn das Callcenter sagt, dass ein Hausbesuch durchgeführt werden soll und der Arzt hat sich nach einer Stunde immer noch nicht gemeldet, woher weiß ich, ob dem Arzt mein Anliegen gemeldet worden ist?

Leider stand auch die Wartezeit für einen Arzt im Fahrdienst zu Beginn des Jahres deutlich hinter unseren Ansprüchen und Erwartungen. Das war einzig und allein den technischen und koordinatorischen Herausforderungen geschuldet. Die diensthabenden Ärzte haben alles getan, um trotz dieser Probleme alle Patienten zu versorgen. Aber auch hier gilt der Grundsatz, dass weniger dringende Fälle einigen dringenden nachstehen müssen und Wartezeiten einkalkuliert werden müssen. Nach zu lang empfundener Wartezeit kann der Patient jedoch gerne erneut bei der 116117 nachfragen.

Der Arzt hat seinen Besuch angekündigt. Wegen zunehmender Beschwerden will der Patient aber schnellstmöglich ins Krankenhaus. Was soll er tun?

Klarer Hinweis: bei ernsten, sich stark und schnell verschlechternden Beschwerden, sollte er sich ins nächste Krankenhaus fahren lassen oder die 112 wählen.

Wenn das Callcenter empfiehlt, den Rettungswagen zu rufen, der Patient das aber verhindern will, kann er dann mit dem Bereitschaftsarzt sprechen, um eine ärztliche Einschätzung zu erhalten?

Die durchgeführte standardisierte Ersteinschätzung basiert auf wissenschaftlichen Daten und ist seit dem 1. Januar sogar gesetzlich vorgeschrieben. Ein Anspruch darauf, unabhängig von den geschilderten Beschwerden in jedem Fall mit einem Arzt im Bereitschaftsdienst verbunden zu werden, besteht nicht. Wenn ein Patient sich weigert, der Grundempfehlung Rettungsdienst oder Notaufnahme nachzukommen, wird der Fall mit der Information, dass eigentlich eine andere Versorgungsempfehlung besteht, an den diensthabenden Arzt des Bereitschaftsdienstes übergeben. Wir können allerdings nur raten, der Empfehlung der Terminservicestelle unbedingt Folge zu leisten. Patienten verlieren eventuell wichtige Zeit, um eine potenziell lebensgefährliche Situation abzuwenden.

116117 nur bei echten gesundheitlichen Problemen

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) bittet alle Patienten, die Telefonnummer 116117 zurzeit nur bei wirklichen gesundheitlichen Problemen nach Praxisschluss der niedergelassenen Ärzte zu kontaktieren. Sie bittet auch um Verständnis dafür, dass zum Start des neuen Angebots und in der Zeit danach nicht gleich alles reibungslos funktioniert. Aufgrund der engen gesetzlichen Zeitvorgaben gab es keine Möglichkeit, das neue Serviceangebot zu testen. Die Zusammenarbeit zwischen der neuen Leitstelle und den Ärzten sowie Psychotherapeuten mit dem neuen Vermittlungssystem müsse sich erst einmal einspielen.