Auf der Abschussliste

375 Jäger bringen bei Treibjagd rund um den Trochel 34 Wildschweine zur Strecke

+ Die Jagdhornbläser pflegen das jagdliche Brauchtum beim Legen der Strecke in Bothel. - Fotos: Leeske

Bothel - Von Henning Leeske. Die Bedrohung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) rückt immer näher und ein Fall in Belgien sorgt für noch mehr Unruhe bei den heimischen Schweinemästern. Daher untermauert die Politik stetig die Forderung an die Jägerschaft, den Bestand an Schwarzwild um bis zu 70 Prozent zu reduzieren. Nun fand am Wochenende eine groß angelegte Treibjagd rund um den Trochel auf einer Gesamtfläche von 13 000 Hektar statt – von Hemslingen bis nach Rotenburg.