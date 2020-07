Abschied mit Einlasskontrolle

68 Schüler verlassen die Oberschule Wiedau-Schule Bothel

+ © - Zwei der Klassenbesten samt Rektor (v.l.): Lajos Klawitter, Marie Behrens und Maico Tijink. Foto: Woelki © -

von Tobias Woelki schließen

Bothel – Die Oberschule Wiedau-Schule hatte zu einer kleinen Abschiedsfeier für die entlassenen Schüler geladen – nur in einem völlig anderen Rahmen als gewohnt. Denn Corona wirbelt alles durcheinander, auch das Botheler Schulleben. So stand ein Abschied in mehreren Durchgängen von jeweils bis zu 45 Minuten Dauer unter freiem Himmel auf dem Schulhof nach einem Hygienekonzept mit Einlasskontrolle, Dokumentation der Anwesenden und maximal zwei Begleitern pro Schüler auf dem Programm.