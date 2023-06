Böhling züchtet in Borchel Fische aus dem afrikanischen Malawi-See

Von: Andreas Schultz

Labidochromis Caeruleus Yellow ist ein gelb leuchtender Buntbarsch. Nachzüchtungen ließen sich gut am Zustand des schwarzen Kamms erkennen. © Schultz

Der Herr der Becken, so kann man Florian Böhling guten Gewissens nennen. Der Borcheler züchtet seit 23 Jahren Fische und hat sich dabei auf eine bestimmte Art spezialisiert.

Borchel – Die Luft ist feucht, aus allen Richtungen dringt der Klang plätschernden Wassers ans Ohr. Das gedämpfte Brummen, das den Raum unterschwellig durchzieht, stammt vom Seitenkanalverdichter – Technik, die für Florian Böhling die Belüftung der Becken regelt. 241 hat er davon. In ihnen züchtet der Borcheler hauptsächlich Malawi Cichliden: Fische in allen Größen und Farben, die originär aus dem Malawi-See in Afrika stammen.

Seit 23 Jahren macht er das. Natürlich nicht von Anfang an in dem Umfang, aber inzwischen hat sich der 39-Jährige damit selbstständig gemacht, ein richtiges Standbein aufgebaut – eines, das sich künftig noch festigen soll. Denn aus 241 Becken, die größtenteils jeweils zwischen 360 und 450 Liter fassen, sollen einmal 550 Stück werden, „vorausgesetzt, wir können bauen“, sagt Böhling. Das hängt zum Beispiel von einem Anschluss an ein Nahwärmenetz ab.

Buntbarsche und andere Arten aus dem Malawi-See züchtet Florian Böhling in mehr als 200 Becken. © Schultz

Wenn man den Borcheler fragt, wie er zu seiner Leidenschaft gekommen ist, sagt er: „Auf dem ganz normalen Weg“ und schmunzelt dabei. Denn irgendwann hat er von diesem normalen Weg eine Abzweigung genommen. Die hat ihn zu zwei großen Räumen mit Massivholzregalen gebracht, in denen sich die Glasbecken in vier Reihen bis zur Decke stapeln. Dabei fing es ganz klein an: Der 17-jährige Florian Böhling besucht einen Freund, der stolz ein Aquarium präsentiert. Malawisee Cichliden schwimmen darin. „Was ist das interessant!“, habe Böhling damals gedacht. Der Funke sprang über, heute brennt der Borcheler für die Fische. Ein Großbrand.

Die Tiere sind Maulbrüter

Malawi-Cichliden sind Maulbrüter. Die Weibchen der Buntbarsche nehmen die abgeleichten Eier mit der Futterluke wieder auf und nach 20 Tagen geben sie den Nachwuchs frei – einfach so, vorausgesetzt Züchter wie Böhling haben das richtige Timing. „Die Weibchen werden dann nervös, sie suchen einen sicheren Platz. Wenn man da den richtigen Moment erwischt, gibt sie den Nachwuchs raus“, erklärt der Borcheler.

Die Faszination ist ihm bei diesen Worten anzumerken. Die Fische aus dem Malawi-See haben es ihm vor allem aufgrund ihrer Vielfalt angetan: Rund 900 Fischarten sind katalogisiert, 120 verzeichnet Böhling aktuell in seinen Becken. Die Namen der im Handel gängigsten Arten: Saulosi, Hongi Red Top und Maingano.

120 Fischarten, alle aus dem Malawi-See

Neben Nilhechten und Welsen sind es aber vor allem die Malawi Cichliden, für die er schwärmt. Jede ihrer Unterarten hat in dem riesigen afrikanischen See, der Ufer in den drei Ländern Malawi, Tansania und Mosambik hat, ihren festen Lebensort in Landesnähe. „Die meisten Arten sind endemisch. Das macht wohl auch den Reiz aus. Es gibt viele verschiedene Tiere, die gleich sind, aber total anders aussehen“, sagt Böhling. Die Farben des Regenbogens sind fast alle abgedeckt, die Größen der Buntbarsche aus dem Malawi-See rangiert zwischen fünf und 25 Zentimeter, einige werden sogar bis 45 Zentimeter groß.

Und weil das so ist, haben 95 Prozent der Fische aus Böhlings Zucht dort ihren Ursprung, fünf Prozent kommen aus dem Tanganjikasee. „Aber auf Malawi haben wir uns spezialisiert. Dafür schlägt das Herz.“ Und das schlägt besonders schnell, wenn Experten interessante Neuerungen entdecken.

Muss es wohl auch, wenn man regelmäßig 241 Becken reinigt. Die Familie des Borchelers unterstützt ihn dabei. Viel übernimmt aber auch die eigens installierte Automatisierungstechnik, etwa den wöchentlichen Wasserwechsel. Was dem Züchter entgegenkommt, ist der Umstand, dass die Fische eine pflanzenarme Umgebung gewohnt sind. So brauchen die Cichliden ein paar Plätze zum Verstecken, aber ansonsten nur Sand und Steine als Dekoration. Trotzdem muss der Züchter täglich einige Becken händisch reinigen, denn „ein Fisch macht weniger Dreck als eine Kuh. Aber Fressen muss er eben auch“, sagt Böhling und lacht.

Was die Tiere ebenfalls auszeichne, sei ihr Charakter. Viele verhalten sich aggressiv. „Das muss man dem Kunden mit auf den Weg geben: So ein Fisch ist nicht ohne“. Auf Austausch und Erklärungen legt Böhling ohnehin viel Wert. Denn wer bei ihm einen Fisch erwirbt, der solle auch seine Freude damit haben – oder besser vom Kauf absehen, wenn beispielsweise das Aquarium zu klein ist. Wer möchte, kann bei Böhling auch online kaufen – dort schaltet sich der Fischexperte auch mal ein, wenn die Tiere im Warenkorb mal so gar nicht zusammenpassen wollen und die Katastrophe beim Besatz eines gemeinsamen Beckens vorprogrammiert wäre. „Darauf ist der Shop ausgerichtet, das ist nicht einfach Klick und Kauf. Wenn ich das Gefühl habe, da kommt zusammen, was nicht zusammenpasst, gebe ich eine Beratung, um vielleicht zu einer zielführenderen Lösung zu kommen. Besser als es einfach hinzuschicken“.

Die Fische werden importiert

Wie Böhling selbst an seine Fische kommt, ist schnell erklärt: Er lässt importieren. Geschäftspartner hat er in Malawi und Tansania, von dort bekommt er alle drei bis vier Wochen neue Fische. Gut ausgestattete Tauchteams schwimmen mit Sauerstoffflaschen in dem See und bringen die gewünschten Tiere, aber auch traditionellere Taucher sind unterwegs: Sie agieren mit Luftschläuchen und halten bis zu drei Minuten die Luft an, um ihren Fang zu machen. Sind sie erfolgreich, landet das Ergebnis mit einer gewissen Chance in einem Becken viele tausend Kilometer weiter nördlich in einem Borcheler Böhling-Becken – beim „kleinen Händler von nebenan“, wie sich der Züchter gerne selbst nennt.