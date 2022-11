BMW segelt durch die Luft: Betrunkener Autofahrer flüchtet von Unfallstelle

Von: Johannes Nuß

Nach einem Unfall auf der Autobahn A1 bei Rotenburg, ist der Verursacher geflüchtet. Er wurde kurze Zeit später betrunken von der Polizei gefasst. © Monika Skolimowska/dpa/Symbolbild

Nach einem Unfall auf der Autobahn A1 bei Rotenburg, ist der Verursacher geflüchtet. Er wurde kurze Zeit später betrunken von der Polizei gefasst.

Elsdorf – Eine etwas kuriose Unfallmeldung: Ein Unfallzeuge hat der Autobahnpolizei Sittensen (Landkreis Rotenburg) in Niedersachsen am Sonntagmorgen einen eher außergewöhnlichen Unfall gemeldet. Wie es im Pressebericht der Beamten heißt, gab der Zeuge an, dass am Sonntagmorgen gegen 7:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen auf der Autobahn A1 ein BMW durch die Luft geflogen sei.

BMW segelt bei Sittensen durch die Luft: Betrunkener Autofahrer flüchtet von Unfallstelle

Eine Streifenbesatzung machte sich sofort auf den Weg zur vermeintlichen Unfallstelle. Dort fanden die Polizisten das Fahrzeug im Seitenraum. Den Unfallspuren zufolge war es über die Schutzplanken von der Fahrbahn abgehoben, durch die Luft gesegelt und schließlich einige hundert Meter weiter zum Stehen gekommen.

Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Er wurde zwei Stunden später betrunken und leichtverletzt an einer Tankstelle in Sittensen von der Polizei aufgegriffen. Der Mann sei nach eigenen Angaben am Steuer eingeschlafen und verunfallt.

Alkohol habe er erst nach dem Vorfall getrunken. Um diese Angaben zu überprüfen, musste der 48-Jährige zwei Blutproben abgeben. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund zehntausend Euro.

