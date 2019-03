Biathlon ohne Schnee

Spaßwettbewerb in Jeddingen / „Stahlmänner“ siegen

+ Die „Stahlmänner“ hatten am Ende die Nase vorn (v.l.): Dominik Duszyca, Mario Podlech und Hilmer Johannmeyer.

Jeddingen - Von Angela Kirchfeld. „Man weiß erst was die Athleten beim richtigen Biathlon leisten, auch wenn man nur bei einem Spaßwettbewerb mitgelaufen ist und dann auch noch schießen muss“, zollt Gerit Tamke-Heinrich den Sportlern, die sie sonst nur im Fernsehen sieht, größten Respekt. Die Wittorferin war eine von drei Dutzend Teilnehmern bei der 13. Biathlonveranstaltung in Jeddingen, die vom Schützenverein ausgetragen wurde. Biathlon, der Wettbewerb in zwei Disziplinen, zählt zu den beliebtesten Wintersportarten in Deutschland.