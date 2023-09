Betrunkener prügelt sich auf Schlagerparty mit Gästen: Polizeieinsatz

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Der Mann widersetzte sich auch den Beamten. © Karl-Josef Hildenbrand

Weil sich ein 34-Jähriger auf einer Schlagerparty stark betrunken mit Gästen prügelte und sich Polizisten widersetze, drohen ihm nun mehrere Strafverfahren.

Rotenburg – In der Nacht zu Sonntag mussten die Beamten der Rotenburger Wache eine Schlägerei auf einer Schlagerparty in Wittorf bei Visselhövede schlichten. Ein stark betrunkener 34-Jähriger hatte sich mit zwei weiteren Gästen angelegt. Diese riefen auch die Polizei. Doch auch die Beamten konnten den Mann nicht beruhigen.

Sie nahmen ihn mit Gewahrsam, doch auch dabei leistete der Visselhöveder Widerstand. Nun drohen ihm neben einer Strafanzeige wegen Körperverletzung auch ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Betrunkener prügelt sich auf Schlagerparty: Brokser Heiratsmarkt geht dagegen überwiegend friedlich zu Ende

Überwiegend friedlich ging hingegen der Brokser Heiratsmarkt in Bruchhausen-Vilsen zu Ende. Obwohl es zu mehr als einem Dutzend Körperverletzungen gekommen ist, zieht die Polizei eine postive Bilanz. Immerhin zählt das Fest mit knapp 400.000 Besuchern an fünf Tagen zu einem der größten in Norddeutschland.